3D-инсталляция на льду «Минск-Арены» ждет зрителей Чемпионата мира по хоккею в Минске!

Новости Беларуси. Официальное открытие 78 Чемпионата мира по хоккею пройдет 9 мая вечером на «Минск-Арене». Все мы с нетерпением ждем этого торжественного момента. На месте событий разместилась Студия-арена СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

Некоторые особенности церемонии уже известны. Церемония открытия 78 Чемпионата мира по хоккею обещает быть непродолжительной, но яркой. Зрителю наверняка запомнится лед «Минск-Арены». Дело в том, что он станет полотном для необычной 3d-инсталяции в виде динамичных слайдов. Это образы, информация, которая ассоциируется с Беларусью в первую очередь. Такие знаковый места, как Беловежская пуща, Березинский заповедник. Презентации городов, областей. Рекомендую посмотреть, чтобы узнать, что является лицом страны, что ее сердцем, заодно можно проверить и собственное ощущение. Белорусский флаг на лед вывезет символ ЧМ — Зубр Волат.

Пройдет парад флагов, ожидается, что приветственные слова произнесут Глава государства Александр Лукашенко и руководитель Международной федерации хоккея Рене Фазель. После этого чемпионат объявят официально открытым, но фактически он уже стартовал двумя матчами на двух ледовых аренах.

В Минске в 16:45 на лед «Минск-Арены» вышли сборные России и Швейцарии, а «Чижовка-Арена» приняла хоккеистов из Канады и Франции.

Наша съемочная группа поинтересовалась, какое настроение у пришедших хоккейных болельщиков.

Болельщики хоккея:

— Я был на Олимпиаде. Атмосфера очень похожа на тот большой олимпийский праздник.

— Прекрасный город, люди, очень красивые здания.

— Мы были потрясены, какое здесь все огромное. Очень дружелюбные люди. С первых шагов на этой земле нас принимают отлично. Это очень-очень здорово.

—Атмосфера праздничная, очень много фанатов хоккея.