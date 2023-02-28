«Мечтаю, чтобы наша команда выиграла». Финал хоккейных соревнований «Золотая шайба» стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный раунд республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьба ведется в старшей возрастной группе дивизиона «А». В нее входят ребята 2008-2009 годов рождения, имеющие возможность тренироваться на площадках с искусственным льдом.

28 февраля на «Чижовка-Арене» состоялись первые поединки, а также церемония открытия. Под бурные аплодисменты все финалисты выехали на лед для приветствия друг друга. Ребята заряжены на победу. Еще одной мотивацией для юных хоккеистов стали напутственные слова от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства пожелал честной борьбы и победы сильнейшему. Отметим, в 2023 году к турниру вновь допущены девочки.

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси:

Женский хоккей, во-первых, в мире начинает развиваться, популяризироваться. Один из элементов привлечения – привлечение их в «Золотую шайбу». Они могут даже заниматься в спортивных школах, это допускается. Победители, призеры соревнований «Золотая шайба» будут награждены медалями, кубками, призами, а также грамотами от Президента Республики Беларусь.

Михаил Нарко, игрок ХК «Локомотив» (г. Минск):

Для меня это очень значимое выступление, я мечтаю, чтобы наша команда выиграла, потому что в прошлом году не удалось. Но в этом году, я уверен, что мы заберем первое место.

Евгений Москаленко, игрок ХК «Торнадо» (г. Минск):

Особенность этого турнира «Золотая шайба» – разные области, можно с ними понять, как играть. Хочется просто с другими играть. Вот с «Локомотивом» уже играли. Проиграли. Думаю, в финале встретимся и выиграем.