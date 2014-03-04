40-летний биатлонист Бьёрндален передумал уходить из спорта до 2016 года

Новости Норвегии. Знаменитый норвежский биатлонист передумал уходить из профессионального спорта. Напомним, на Олимпийских Играх в Сочи Бьёрндален завоевал два «золота», после чего заявил, что начинает новую жизнь, поскольку за 12-летнюю карьеру в биатлоне уже не может найти в нём ничего нового.

Оле Бьёрндален (на странице в своем facebook):

До этого сезона я не был уверен, что это будет мой последний сезон в качестве топ-биатлониста. Я планировал завершить карьеру в конце сезона и начать новую жизнь. Но вовремя сезона я вновь испытал жажду к победам. После Олимпиады в Сочи я остался полон эмоций и вдохновения. Я поговорил с моей командой и близкими и пришел к выводу, что буду выступать еще два года до чемпионата мира в Осло 2016 года.

Бьёрндален стал рекордсменом зимних Олимпиад по числу медалей (13, в том числе 8 золотых).

Оле Эйнар Бьёрндален, норвежский биатлонист (выдержки из архивного интервью):

Про себя я могу сказать немного. Я норвежец из простой крестьянской семьи, где было девять коров и пятеро детей и где коровам иногда уделяли больше внимания, чем детям. Иногда я жалею о том, что есть какие-то вещи, которых про меня не знает никто. Например, я офигительно хорошо хожу по натянутому канату, а в детстве мечтал стать не лыжником, а спортивным фотографом. Даже фотоаппарат купил.

Я не люблю приходить к финишу четвертым.

Многие считают, что победа – это диета. Но это чушь. Я ем все. Помню, как однажды перед соревнованиями я сожрал два пакета чипсов и выпил банку колы. И был первым. Гонки выигрывают люди. Но не нужно недооценивать инвентарь.

Пылесосы занимают особое место в моей жизни. Куда бы я ни поехал, я всюду беру с собой пылесос. Ведь двести дней в году я нахожусь вне дома, и все эти двести дней я вынужден полагаться на чужие стандарты чистоты. На первый взгляд, ковровые дорожки в гостиницах выглядят чистыми, а на самом деле там полно бактерий. И никто не избавит вас от них – только вы сами. Кстати, ездить с пылесосом – не моя идея. Я перенял ее у старших друзей по команде.

Чтобы выигрывать в биатлоне, вы должны знать свое оружие до последнего винта. Вас могут разбудить ночью и сунуть вам в руку стержень возвратной пружины, и вы должны тут же сказать: «Это стержень возвратной пружины, ребята».



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