4 января в Беларуси начнется хоккейный турнир на приз Президента

Новости Беларуси. Спортивный год в Беларуси по традиции начинается с Рождественского турнира по хоккею на приз Президента. Он стартует 4 января и уже девятый раз пройдет в Минске.

Эти соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд. На лед выйдут восемь дружин. Среди них — спортсмены из России, Чехии, Канады, Швейцарии, Австрии, Словакии и Германии.

Бедржих Шчербан, игрок команды Чехии:

Мы – игроки, когда мы приехали, мы хотим выиграть турнир. Я уже был здесь в прошлом году, мне очень понравилось здесь, это хороший турнир, мы были на 4 месте.

Петр Коринек, игрок команды Чехии:

Мальчики в прошлом году были здесь, был очень хороший турнир. Я не знаю пока, что будет.

Майкл Росс Уилсон, игрок команды Канады:

Уже три года подряд я приезжаю на Рождественский турнир, играю здесь и получаю удовольствие. В этом году мы собрали действительно хорошую и сильную команду.

Нашу страну представляет хоккейная команда Президента. За историю соревнований белорусы шесть раз становились обладателями кубка турнира. В этом году, как и в прошлом, ледовые баталии пройдут сразу на трех площадках: во Дворце спорта, а также в Ледовом дворце и на Минск-Арене. Здесь сейчас во всю идет подготовка. А болельщики настроены на горячую поддержку.

Церемония открытия турнира состоится 4 января в 18.00. И уже через час, в 7 вечера, на лед выйдет команда Президента Беларуси. Она сыграет с дружиной Швейцарии. А днем клюшки скрестят канадцы и чехи, а также хоккеисты Германии и Словакии. По словам организаторов, престиж турнира растет с каждым годом. В заявках команд становится все больше игроков, за плечами которых успешная профессиональная карьера. Это придаёт соревнованиям особый колорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.