Самый перспективный батутист Беларуси Вячеслав Модель успешно закончил год

Новости Беларуси. Новый Год и новые старты. Для известного белорусского батутиста Вячеслава Моделя, 2-кратного Чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира, этот год был успешным. Он дебютировал на Олимпиаде и стал отцом. Новый год связывает с началом нового сезона. А пока наслаждается новогодними каникулами – это редкая возможность побыть дома в кругу семьи.

Новогодние праздники для известного белорусского батутиста Вячеслава Моделя как мини-каникулы между соревнованиями и сборами. С предпраздничной суетой связано немало знаменательных событий: и встреча с женой Анастасией, и предложение руки и сердца.

Вячеслав Модель, 2-кратный чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Мира, участник Олимпийских игр в Лондоне:

Новый Год ассоциируется, в основном, с беготней, с походами по магазинам, за подарками, головная боль, что, кому, где подарить, ну и, естественно, куча еды.

Пока Вячеслав приготовил подарок лишь для супруги. Раскроет секрет - что это, лишь под бой курантов. А свой самый главный подарок в этом году он уже получил. Дочь Диана родилась сразу после папиного дебюта на Олимпиаде в Лондоне.

Вячеслав Модель, 2-кратный чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Мира, участник Олимпийских игр в Лондоне:

Очень было интересно выступать на Олимпиаде, зная, что вот-вот родится дочка, это еще больше подстегивало, волнение было приятное.

Основные праздничные хлопоты молодая семья оставляет на последний день. В центре зала поставят елку – обязательно живую. А украсят по семейной традиции.

Анастасия Модель, жена Вячеслава:

Обязательно ставим живую елку на Новый год, вешаем мандарины, конфеты, это уже традиционно.

Новый Год в семье спортсмена принято встречать в кругу родных, которые соберутся за праздничным столом. Супруга Анастасия уже готовится побаловать мужа блюдом-символом наступающего года – фаршированной рыбой, выложенной в виде змеи.

Анастасия Модель, жена Вячеслава:

В основном, сама, помогает мама, наши бабушки придут, будут помогать, в семейном кругу будем встречать. Традиционное и что-нибудь новенькое из журналов, из Интернета.

Новый Год готовит Вячеславу новые старты. Он, пожалуй, самый перспективный батутист в Беларуси. В 2013 году планирует покорить Всемирные игры и Чемпионат Мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.