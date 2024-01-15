4 награды завоевали белорусские борцы на международном турнире в Загребе

Белорусский представитель греко-римского стиля в весовой категории до 97 килограммов в финальном поединке был сильнее финна Арви Саволайнена. Серебряную медаль в категории до 55 килограммов завоевал Максим Ступакевич – он уступил в схватке за золото Адему Узуну из Турции. Бронзовая награда в весе до 97 килограммов на счету еще одного отечественного борца Павла Глинчука. В поединке за бронзу он выиграл у венгра Алекса Сзоке. И еще одну бронзовую медаль в категории до 62 килограммов завоевала Вероника Иванова.