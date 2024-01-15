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4 награды завоевали белорусские борцы на международном турнире в Загребе

15 января 2024 10:54
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Белорусские борцы на международном турнире в хорватском Загребе завоевали четыре награды. Первое и единственное золото национальной команде накануне принес Абубакар Хаслаханов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 награды завоевали белорусские борцы на международном турнире в Загребе-1

Белорусский представитель греко-римского стиля в весовой категории до 97 килограммов в финальном поединке был сильнее финна Арви Саволайнена. Серебряную медаль в категории до 55 килограммов завоевал Максим Ступакевич – он уступил в схватке за золото Адему Узуну из Турции. Бронзовая награда в весе до 97 килограммов на счету еще одного отечественного борца Павла Глинчука. В поединке за бронзу он выиграл у венгра Алекса Сзоке. И еще одну бронзовую медаль в категории до 62 килограммов завоевала Вероника Иванова.

# Греко-римская борьба # Абубакар Хаслаханов # Максим Ступакевич # Павел Глинчук

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