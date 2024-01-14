Конькобежный спорт. Чемпионат Беларуси по спринтерскому многоборью стартовал в Минске

Белорусские конькобежцы открыли новый соревновательный год. Именно год, ведь сезон в этом виде спорта еще продолжается. Сильнейшие атлеты страны собрались в Минске, чтобы разыграть награды чемпионата страны по спринтерскому многоборью. Этот старт имеет огромное внутреннее значение. Тренерский штаб может оценить уровень лидеров и просмотреть подрастающее поколение. А еще сделать наброски по формированию сборной на выездные турниры. Чем живут белорусские конькобежцы, узнали в программе «Спорттаймер».

Национальная сборная на данный момент насчитывает свыше 20 человек. Причем у команды нет как такового главного тренера. Обязанности разделены между двумя старшими наставниками. Спринтерскую группу ведет Виталий Роговцев. Сергей Ильютик отвечает за средние и длинные дистанции. В первый день чемпионата по спринтерским многоборьям участники преодолевали 500 метров и километр.

Виталий Роговцев, старший тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Я даже сейчас открыл интернет, посмотрел прошлый год. Эти же сроки, этот же чемпионат, я вижу, у многих есть хорошая динамика по сравнению с тем годом. На этой дистанции, первой. Но на вывод это еще не тянет. Надо пробежать четыре дистанции, посмотреть сумму многоборья и стабильность их прохождения, раз мы бежим многоборье.