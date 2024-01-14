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Конькобежный спорт. Чемпионат Беларуси по спринтерскому многоборью стартовал в Минске

14 января 2024 18:07
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Белорусские конькобежцы открыли новый соревновательный год. Именно год, ведь сезон в этом виде спорта еще продолжается. Сильнейшие атлеты страны собрались в Минске, чтобы разыграть награды чемпионата страны по спринтерскому многоборью. Этот старт имеет огромное внутреннее значение. Тренерский штаб может оценить уровень лидеров и просмотреть подрастающее поколение. А еще сделать наброски по формированию сборной на выездные турниры.

Чем живут белорусские конькобежцы, узнали в программе «Спорттаймер».

Конькобежный спорт. Чемпионат Беларуси по спринтерскому многоборью стартовал в Минске-1

Национальная сборная на данный момент насчитывает свыше 20 человек. Причем у команды нет как такового главного тренера. Обязанности разделены между двумя старшими наставниками. Спринтерскую группу ведет Виталий Роговцев. Сергей Ильютик отвечает за средние и длинные дистанции. В первый день чемпионата по спринтерским многоборьям участники преодолевали 500 метров и километр.

Конькобежный спорт. Чемпионат Беларуси по спринтерскому многоборью стартовал в Минске-4

Виталий Роговцев, старший тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Я даже сейчас открыл интернет, посмотрел прошлый год. Эти же сроки, этот же чемпионат, я вижу, у многих есть хорошая динамика по сравнению с тем годом. На этой дистанции, первой. Но на вывод это еще не тянет. Надо пробежать четыре дистанции, посмотреть сумму многоборья и стабильность их прохождения, раз мы бежим многоборье.

Конькобежный спорт. Чемпионат Беларуси по спринтерскому многоборью стартовал в Минске-7

Особенность данного старта в том, что он был обязательным для всех. Невзирая на прежние заслуги. Впервые после отсутствия на дорожке был замечен Игнат Головатюк. Он побеждал на этапах Кубка мира. Но чтобы зарезервировать место в сборной, должен был доказать свою форму здесь и сейчас. А вообще, конкуренция в команде есть. А это, как известно, главный двигатель прогресса.

Подробности в видеоматериале.

# Спортивные соревнования # Сергей Тулупов # Виталий Роговцев # Сергей Ильютик

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