39-летняя фигуристка Татьяна Навка во второй раз стала мамой. Кто отец девочки?

Новости России. Российская фигуристка и телеведущая во второй раз стала мамой. Татьяна Навка родила дочь.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила певица Любовь Успенская.

Любовь Успенская, певица, подруга Татьяны:

Все мои друзья за столом отмечаем день рождения прекрасной девочки, которую родила наша прекрасная подружка Танечка Навка!

Имя отца новорожденного ребенка пока держится в секрете. Как сообщает «Комсомольская правда», девочка появилась на свет с весом в 3 килограмма 200 граммов и ростом 51 сантиметр.

Напомним, у Татьяны Навки есть 14-летняя дочь Александра от бывшего супруга, фигуриста Александра Жулина.

Татьяна и Александр прожили в официальном браке 10 лет, их называли одной из самых красивых и успешных пар в российском фигурном катании. Новость о разводе спортсменов шокировала поклонников.

Татьяна Навка и Александр Жулин были отличной парой до тех пор, пока Татьяна не встретилась со своим партнером по шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период», актером Маратом Башаровым. Бурный роман и любовь, говорят, и стали причиной расставания Навки и Жулина, а Башаров подал на развод со своей женой Елизаветой. Правда, роман Навки и Башарова длился недолго.