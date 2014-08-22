39-летняя фигуристка Татьяна Навка во второй раз стала мамой. Кто отец девочки?

Новости России. Российская фигуристка и телеведущая во второй раз стала мамой. Татьяна Навка родила дочь.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила певица Любовь Успенская.
Любовь Успенская, певица, подруга Татьяны:
Все мои друзья за столом отмечаем день рождения прекрасной девочки, которую родила наша прекрасная подружка Танечка Навка!
Имя отца новорожденного ребенка пока держится в секрете. Как сообщает «Комсомольская правда», девочка появилась на свет с весом в 3 килограмма 200 граммов и ростом 51 сантиметр.
Напомним, у Татьяны Навки есть 14-летняя дочь Александра от бывшего супруга, фигуриста Александра Жулина.
Татьяна и Александр прожили в официальном браке 10 лет, их называли одной из самых красивых и успешных пар в российском фигурном катании. Новость о разводе спортсменов шокировала поклонников.
Татьяна Навка и Александр Жулин были отличной парой до тех пор, пока Татьяна не встретилась со своим партнером по шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период», актером Маратом Башаровым. Бурный роман и любовь, говорят, и стали причиной расставания Навки и Жулина, а Башаров подал на развод со своей женой Елизаветой. Правда, роман Навки и Башарова длился недолго.
Татьяна Навка – трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), трёхкратная чемпионка Европы (200 – 2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым – смотрите видео.