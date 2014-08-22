Белорусские прыгуны в воду Вадим Каптур и Евгений Королев стали серебряными призерами чемпионата Европы, который проходит в Берлине.

Белорусский дуэт занял второе место в синхронных прыжках в воду с вышки с оценкой 421, 80 балла. Чемпионами континента стали немецкие спортсмены Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн, бронза в активе украинского тандема Александр Бондарь / Максим Долгов.

Сегодняшняя награда вторая в активе белорусских мастеров водных видов спорта. Накануне первую медаль завоевал пловец Евгений Цуркин, ставший чемпионом континента в плавании баттерфляем на дистанции 50 метров.

Это был результат ожидаемый или для Вас самого это стало сюрпризом?

Вадим Каптур, серебряный призёр чемпионата Европы по водным видам спорта (по телефону):

Конечно, очень большая неожиданность, потому что после первого прыжка началась очень серьезная борьба. Лишь на последнем прыжке смогли вырвать серебряную медаль. Это просто потрясающие ощущения!

Как Вы сами оцениваете свое выступление? Вы довольны тем, что показали?

Вадим Каптур, серебряный призёр чемпионата Европы по водным видам спорта (по телефону):

Да-да, конечно! Мы с Евгением Королёвым выступаем только второй год, до этого у меня был другой партнёр. Мы начали выступать с Женей на международных соревнованиях: чемпионат Европы в прошлом году, чемпионат мира… Тогда могли набрать сумму около 400 баллов - средняя, но хорошая. Здесь же, на этом чемпионате, мы показали 421 балл.