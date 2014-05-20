4:3. Словакия - Дания 20 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Словакия-Дания» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

На Минск-Арене играют Латвия и Швейцария, на Чижовка-Арене значится матч Дании и Словакии.

Внимание, старт!

Симон Нильсен Сегодня защищает ворота Дании, Ян Лацо – голкипер словаков.

Доигрывают большинство датчане, не смогли они реализовать численное преимущество.

Кароль Слобода отправляется на малый штраф, в большинстве играют датчане.

7 минут осталось провести на льду командам, а счёт ещё не открыт

Гоооол!! Открывают счёт в поединке словаки: 1-0.

Точный удар Томаша Татара выводит Словакию вперёд в матче против Дании.

Опять не смогли реализовать большинство латыши. Впереди швейцарцы: 2-0.

Играют в большинстве датчане, но не проходит у них атака.

Отправляются в концовке 1-го периода отправляется на 2 минуты штрафа словацкий игрок.

2-ой период. Старт!

В большинстве начинают датчане.

Напомним, кстати, что матч в четвертьфинальном раскладе уже ничего не меняет: обе команды покидают турнир.

Гоооол! Забивают датчане, 1-1 на табло.

Миккель Бёдкер восстанавливает равенство в матче со словаками.

2 минуты штрафа получает Юрай Валах. В большинстве играют датчане.

Половина периода позади. Равенство в счёте у Дании и Словакии.

Петер Черешняк атакует ворота датчан, но ловит шайбу голкипер.

3 минуты до конца периода, и в большинстве датчане. Правда, счёт всё тот же.

Сирена звучит. 1-1 на табло у Дании и Словакии, всё решится в 3-ем периоде.

Немного об удалениях. 14 минут штрафа насобирали словаки против 6 у датчан.

Возвращаются на лёт словаки и датчане. 3-ий период, смотрим!

Удаление получает Лауридсен, 2 минуты преимущества есть у словаков.

Гооол!! Реализовывают большинство словаки: 2-1.

Михел Миклик выводит команду вперёд.

Половина периода позади. Впереди словаки: 2-1.

Гоооол! Дания сравнивает счёт: 2-2. Мортен Грин забивает словакам.

Гооооол! 3-2, вперёд выходит Словакия.

Гоооол! 4-2. Словакия впереди.

Гооол!! Отыгрывают 1 шайбу датчане.

Молниеносно обмениваются голами соперники. У словаков отличились Веденски и Татар, у датчан отличился Йенсен.

Ведёт Словакия в счёте, но численное преимущество у Дании.

Финальная сирена звучит. 4-3, выигрывает Словакия и остаётся на 5-ом месте в группе.

У датчан лучшим игроком матча признан МиккельБёдкер, у словаков – Михель Миклик.

Поздравляем команда Словакии и Швейцарии!