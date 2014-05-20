Какие впечатления от Минска и Чемпионата мира по хоккею у россиян?

Новости Минска. Какие впечатления от Минска у наших соседей-россиян? Многие из них приехали в белорусскую столицу впервые: на Чемпионат мира по хоккею, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Игорь Матрушин:

Очень хороший город Минск, мы приехали сюда первый раз, честно говоря, не ожидали: очень чистый город, очень дружелюбные люди, замечательная атмосфера. Очень хорошо все организовано, 5 баллов!

Алексей Мефедов:

Приехали на Чемпионат посмотреть, на этот праздник хоккея, приехали с моими лучшими друзьями, Игорь, Андрей, меня зовут Алексей. Очень хорошо играет наша сборная, мы не смогли усидеть дома, решили приехать поддержать свою команду.

А эти ребята - из Белгорода. Гостят в Минске всего пару дней, но уже успели посмотреть город.

Сергей Лиман:

Приехали поболеть за нашу команду, приехали посмотреть саму Беларусь, город Минск, в том числе встретиться с нашими друзьями-минчанами, отметить большой праздник, который называется ЧМ по хоккею. Насладиться этим зрелищем и, собственно, спортом. Кроме российской сборной, посещаем и другие все матчи, это, все-таки, хоккей, это очень интересно. Нравятся все новостройки, все свежо, очень много зелени, тихо, спокойно.