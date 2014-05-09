Представитель хоккейной сборной Чехии: Уверен, чемпионат в Минске войдет в число топ-первенств

Чемпионат мира по хоккею в Минск открылся матчами Россия – Швейцария и Канада – Франция. Наши географические соседи проводили свой поединок на «Минск-Арене» и разгромили альпийцев – 5:0. Вслед за ними на лед вступили белорусы. Нашим ребятам противостоят грозные американцы.

Уже за несколько часов до поединка фан-зона начала заполняться болельщиками. Для них были подготовлены развлечения на любой вкус: от розыгрыша напитков до сувенирного магазина и концерта. В общем, перед матчем было чем заняться.

Но кто бы чем ни развлекал себя, мысли все равно о предстоящем сражении американцев и белорусов. Тяжело ли придется нашим сегодня?

Игорь Матушкин, экс-спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Я поставлю на победу Беларуси со счетом 3:1. Верю в ребят. А, вообще, мне кажется, должны по итогам чемпионата попасть в восьмерку, потому что собраны в команде все сильнейшие хоккеисты, и они должны показать все, на что способны.

Игорь Ковалевич, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:

Я не футбольный человек, а спортивный. Поэтому и пришел поддержать нашу команду. Все-таки такое грандиозное событие – открытие чемпионата мира. Я очень хочу, чтобы сборная Беларуси победила. Как сложится, посмотрим. Верю в наших хоккеистов.

Несмотря на разницу в классе соперников, верят в лучшее и белорусские болельщики.

Александр, болельщик:

Конечно, будет тяжело, все-таки американцы всегда являются фаворитами. Но родные стены и поддержка должны нашим хоккеистам помочь. Мы будем за них переживать. Вперед, Беларусь!

Елена, болельщица из Гомеля:

Часто бываю в Минске, но сегодня он просто преобразился. Мало того, что День Победы, все красочно, так еще и чемпионат мира стартовал. Двойной праздник. Очень хочется, чтобы в такой день наши хоккеисты подарили нам победу. С каким счетом закончится матч? Думаю, 2:1 в нашу пользу.

На победу, конечно, рассчитывают и американцы.

Джонн, болельщик (США):

Я понимаю, что Беларусь будет идти вперед, все-таки дома выступает сборная. Но, тем не менее, наши ребята все-таки одержат победу, ведь на их счету не один матч в лучшей лиге мира – НХЛ. Но сколько шайб забьют, не скажу. Сегодня тяжело это предсказать.

К слову, гости, несмотря на то, что чемпионат в Минске только-только стартовал, уже ощутили праздник и уровень подготовки.

Василий и Елена, болельщик (Россия):

Несколько лет назад у нас, в Мытищах, уже проходил чемпионат мира по хоккею. И, если сравнивать то первенство с вашим, то, однозначно, нынешнее намного круче! Здесь больше работы сделано для привлечения болельщиков, им есть где отдохнуть, развлечься. Уверен, чемпионат мира в Минске пройдет на высшем уровне.

Марк, болельщик (Швейцария):

Мы приехали из Цюриха. Специально взяли отпуск на работе, чтобы посетить первенство в Минске. Очень рады, что приехали. Город у вас просто замечательный, приветливые люди, все время нам улыбаются, здороваются. А девушки просто настоящие красавицы.

Кстати, наши друзья живут в фан-деревне. Так они просто поражены тем, как хороши там условия. Как говорится, все дляболельщиков.

16 сборных, принимающих участие в мировом турнире, разбиты на две группы и, соответственно, проводят матчи на двух аренах. В «Чижовка-Арена» играет сборная Чехии. Однако представитель делегации из этой европейской страны все же решил сперва посетить «Минск-Арену».

Томас, представитель национальной команды Чехии:

Это уже шестой чемпионат мира, на который я приезжаю. И могу с уверенностью сказать, что первенство в Минске войдет в число топ-чемпионатов. Это видно уже по приготовлению, вниманию к игрокам, болельщикам. И, скажу, что праздник действительно ощущается!

Что ж, праздник действительно ощущается. В том числе и благодаря болельщикам, страстно поддерживающим свои сборные. Можно быть уверенным, что белорусской сборной также будет обеспечена качественная поддержка.

К слову, свой следующий поединок подопечные Глена Хэнлона проведут 11 мая. Противостоять им будут казахи.