3:2. Канада-Норвегия 20 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Канада-Норвегия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

В 12.45 матч начнут Норвегия и Канада.

В турнирной таблице до этого поединка в группе А норвежцы на 6-ой позиции, канадцы на 2-ой.

Начали свои поединки команды.

Большинство доигрывают канадцы. 0-0 на табло.

Атакуют норвежцы ворота канадцев: щитками лови шайбу Раймер.

Гооооол!!! Первую шайбу в этом матче забивает Норвегия!

Забили шайбу в ворота норвежцев канадцы, но не засчитывают гол судьи: в зоне ворот был игрок сборной Канады.

Андерс Бастиансен вывел норвежцев вперёд. Менее 3-х минут до окончания стартового периода.

Очередной раз играют в большинстве канадцы, но ни разу ещё не реализовали они численное преимущество в этом матче.

Перерыв. Впереди норвежцы: 1-0.

6 минут провели канадцы в большинстве, но сравнять счёт в матче не смогли.

А вот норвежцы своим единственным большинством воспользовались и вышли вперёд.

Возвращаются на лёд команды. 2-ой период, старт!

Гоооол!! Отыгрываются канадцы, 1-1.

Джоэль Уорд сравнял счёт в поединке Канада - Норвегия: 1-1.

Половину периода отыграли хоккеисты. 1-1 по-прежнему на табло.

Гоооол! 2-ю шайбу забивают норвежцы. опять канадцы догоняют.

2-ю шайбу у норвежцев оформил Мадс Хансен.

Гооол!! Канадцы сравнивают счёт, 2-2 в матче Канада - Норвегия.

Марк Шайфли забивает 2-ю шайбу канадцев. Тем временем последняя минута периода.

Отправляются отдыхать хоккеисты. 2-2 остаётся счёт на табло. Всё решает 3-ий период.

Стартовал 3-ий период. 2-2 в матче Норвегия - Канада.

В большинстве играют канадцы. 2 минуты будет у них численное преимущество и возможность выйти вперёд.

Гоооол!! Выходят вперёд канадцы: Доэль Уорд делает счёт 3-2.

5 минут остаётся играть командам Канады и Норвегии. Впереди североамериканцы: 3-2.

Атакуют норвежцы: ворота сдвинуты, но шайба в руках у голкипера канадцев.

Перерыв берут норвежцы: в большинстве играют они в концовке поединка.

Опасный момент организовали норвежцы, но в игре остаётся шайба.

Звучит финальная сирена. Непростой выдался матч для команд, но вырвала победу Канада: 3-2.

Лучшим игроками матча у канадцев признан Джоэль Уорд, у норвежцев - Мадс Хансен.

Норвежцы завершают своё выступление на минском чемпионате. Канадцы в 1/4-ой!