Поляки о ЧМ: Уже готовим мотоциклы, чтобы объездить на них всю Беларусь

Новости Беларуси. СТВ продолжает следить за тем, что думают иностранные болельщики о чемпионате, Минске и Беларуси.

Tomasz Kaczmarczyk (Польша): У вас очень необычный народ. Кажется, что мы с вами соседи и должны быть похожи, но мы очень разные. Хотя мне очень нравится тот факт, что мы можем друг друга понимать по-польски и по-белорусски. Когда кто-то в городе не знал английский, я говорил на польском, и меня понимали.

Мне кажется, Беларусь проводит отличный чемпионат, учитывая то, что раньше такие большие турниры к вам не приезжали. Удачи вам в отборе на право проведения игр Чемпионата по футболу в 2020! Думаю, это будет круто.

Я еще не успел уехать, но в Минск хочу вернуться. В хостеле я встретил еще одного поляка, который здесь уже третий раз. Он раскрыл мне секрет, что сделать визу не так уж сложно, да и стоит она для нас недорого – 25 евро. Так что я и мои друзья уже готовим мотоциклы, чтобы объездить на них всю Беларусь. Хотим посмотреть не только столицу, хотя в Минске тоже остались интересные места, на которые не хватило времени: например, музей Азгура и театр под Красным костелом.

О том, как Томаш ходил в музей МВД и бил в колокол Нагасаки около Красного костела, смотрите в фоторепортаже!