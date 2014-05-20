5:4. США-Германия 20 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия-США» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
Уже готовятся выйти команды Германии и США.
В группе В немцы на 7-ой строчке, американцы на 3-ей.
Начали свои поединки команды.
В меньшинстве играют немцы: на 2 минуты штрафа отправился Зинан Акдаг.
Штурмуют ворота немцев американцы, пока держится голкипер Аус Ден Биркен.
Была шайба в воротах американцев. Но решают сейчас судьи, засчитывать ли её.
0-0 остаётся на табло. Не засчитали судьи шайбу.
В большинстве играют немцы. Атакуют европейцы, но забить шайбу не получается.
В меньшинстве организовали американцы выход к воротам соперников, но в игре остаётся шайба.
Удаление у американцев. 2 минуты штрафа, менее 2-х минут остаётся играть командам в 1-ом периоде.
Сирена звучит. Отправляются на перерыв хоккеисты, без забитых шайб обошёлся период.
6 минут отсидели американцы на скамейке для штрафников против 2-х у немцев. на счёт, правда, это не повлияло.
Возвращаются на лёд команды. 2-ой период, старт!
Гоооол!! Забивают американцы, 1-0, они впереди.
Гоооол!!! Сразу же отыгрываются немцы.
Джастин Абделкейдер из США счёт в матче открыл, а Александер Вайс его сравнял.
Гоооол! Одну из красивейших шайб чемпионата забивает Дрю Шор.
Половина периода позади, а Крейг Смит отправляется на малый штраф. В большинстве играют немцы.
Гоооол!! Вновь сравнивают счёт немцы! 2-2 на табло.
Смогли реализовать большинство немцы. И вновь на штраф отправляются европейцы: 2 минуты есть у США, чтобы выйти вперёд.
Гоооол!! 3-2, ещё одну шайбу забивают американцы.
Немец Кай Хоспельт сравнял счёт против США, но опять впереди американцы.
Гооол!! И опять сравнивают счёт немцы! уже в третий раз в этом периоде.
Мэтт Донован забивает 3-ю шайбу американцев, а Леон Драйзайтль равенство восстанавливает.
Появился шанс у немцев выйти вперёд: в большинстве играют они.
Минуты ещё играть командам на льду. Тем временем по 3 шайбы побывали в воротах соперников.
Звучит сирена. Куда интереснее пошла борьба в матче Германия - США: 6 шайб на двоих организовали команды.
Продолжают своё дерби команды Германии и США. 3-3 на табло.
Стычка у ворот немцев. В большинстве американцы: на скамейке Кай Хоспельт.
Не смогли реализовать численное преимущество американцы. Несколько раз спасает свои ворота Аус Ден Биркен.
Не заметили забитую шайбу судьи: пришлось проверить её на видеоповторе. Выходят вперёд американцы: 4-3.
Джонни Годро в 4-ый раз выводит американцев вперёд. и вновь догоняют немцы.
Значительно прибавили в скорости американцы. Сложнее теперь отыгрываться немцам.
Значительно прибавили в скорости американцы. Сложнее теперь отыгрываться немцам.
Половина периода позади. Американцы впереди с минимальным преимуществом: 4-3.
Гоооол!! 5-3, США впереди.
Джастин Абделькадер оформляет дубль в этом матче и закрепляет успех США.
2 минуты до окончания поединка. 6 полевых игроков играют у немцев.
Гоооол!! 4-5, отыгрывает одну шайбу немцев Ридер.
Изо всех сил атакуют немцы, 30 секунд до сирены.
И звучит финальная сирена. Вырывают победу американцы: 5-4 на табло.
Расстроены немцы: прекрасную игру показали они сегодня.
Лучши в этом поединке у немцев признан Александер Вайс, у американцев - Джонни Годро.
Немцы завершают своё выступление на минском чемпионате. Американцы в 1/4-ой!
Лучшим в этом поединке у немцев признан Александер Вайс, у американцев - Джонни Годро.