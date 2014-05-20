5:4. США-Германия 20 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия-США» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Уже готовятся выйти команды Германии и США.

В группе В немцы на 7-ой строчке, американцы на 3-ей.

Начали свои поединки команды.

В меньшинстве играют немцы: на 2 минуты штрафа отправился Зинан Акдаг.

Штурмуют ворота немцев американцы, пока держится голкипер Аус Ден Биркен.

Была шайба в воротах американцев. Но решают сейчас судьи, засчитывать ли её.

0-0 остаётся на табло. Не засчитали судьи шайбу.

В большинстве играют немцы. Атакуют европейцы, но забить шайбу не получается.

В меньшинстве организовали американцы выход к воротам соперников, но в игре остаётся шайба.

Удаление у американцев. 2 минуты штрафа, менее 2-х минут остаётся играть командам в 1-ом периоде.

Сирена звучит. Отправляются на перерыв хоккеисты, без забитых шайб обошёлся период.

6 минут отсидели американцы на скамейке для штрафников против 2-х у немцев. на счёт, правда, это не повлияло.

Возвращаются на лёд команды. 2-ой период, старт!

Гоооол!! Забивают американцы, 1-0, они впереди.

Гоооол!!! Сразу же отыгрываются немцы.

Джастин Абделкейдер из США счёт в матче открыл, а Александер Вайс его сравнял.

Гоооол! Одну из красивейших шайб чемпионата забивает Дрю Шор.

Половина периода позади, а Крейг Смит отправляется на малый штраф. В большинстве играют немцы.

Гоооол!! Вновь сравнивают счёт немцы! 2-2 на табло.

Смогли реализовать большинство немцы. И вновь на штраф отправляются европейцы: 2 минуты есть у США, чтобы выйти вперёд.

Гоооол!! 3-2, ещё одну шайбу забивают американцы.

Немец Кай Хоспельт сравнял счёт против США, но опять впереди американцы.

Гооол!! И опять сравнивают счёт немцы! уже в третий раз в этом периоде.

Мэтт Донован забивает 3-ю шайбу американцев, а Леон Драйзайтль равенство восстанавливает.

Появился шанс у немцев выйти вперёд: в большинстве играют они.

Минуты ещё играть командам на льду. Тем временем по 3 шайбы побывали в воротах соперников.

Звучит сирена. Куда интереснее пошла борьба в матче Германия - США: 6 шайб на двоих организовали команды.

Продолжают своё дерби команды Германии и США. 3-3 на табло.

Стычка у ворот немцев. В большинстве американцы: на скамейке Кай Хоспельт.

Не смогли реализовать численное преимущество американцы. Несколько раз спасает свои ворота Аус Ден Биркен.

Не заметили забитую шайбу судьи: пришлось проверить её на видеоповторе. Выходят вперёд американцы: 4-3.

Джонни Годро в 4-ый раз выводит американцев вперёд. и вновь догоняют немцы.

Значительно прибавили в скорости американцы. Сложнее теперь отыгрываться немцам.

Значительно прибавили в скорости американцы. Сложнее теперь отыгрываться немцам.

Половина периода позади. Американцы впереди с минимальным преимуществом: 4-3.

Гоооол!! 5-3, США впереди.

Джастин Абделькадер оформляет дубль в этом матче и закрепляет успех США.

2 минуты до окончания поединка. 6 полевых игроков играют у немцев.

Гоооол!! 4-5, отыгрывает одну шайбу немцев Ридер.

Изо всех сил атакуют немцы, 30 секунд до сирены.

И звучит финальная сирена. Вырывают победу американцы: 5-4 на табло.

Расстроены немцы: прекрасную игру показали они сегодня.

Лучши в этом поединке у немцев признан Александер Вайс, у американцев - Джонни Годро.

Немцы завершают своё выступление на минском чемпионате. Американцы в 1/4-ой!

Лучшим в этом поединке у немцев признан Александер Вайс, у американцев - Джонни Годро.