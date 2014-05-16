6:1. Канада-Италия 16 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Канада-Италия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что cейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Приветствуем всех любителей хоккея!

На Минск-Арене сейчас сыграют США и Казахстан, а на Чижовка-Арена примет Канаду и Италию. 5 минут до старта, ждём!

Стартовали матчи! Надеемся, будут щедрыми на забитые шайбы сегодняшние поединки.

Атакуют итальянцы ворота канадцев, но попадает в штангу шайба.

Доигрывают итальянцы большинство, но счёт всё ещё не открыт.

Удаление у итальянцев. Смогут ли открыть счёт канадцы?

Не канадцы, но итальянцы контратакуют в меньшинстве.

Больше половины периода позади, а счёт всё ещё не открыт.

Гоооол! Открывают счёт канадцы.

Менее минуты осталось играть в стартовом периоде, а итальянцы получают удаление.

Звучит сирена: на перерыв уходят команды. 1-0 ведёт Канада.

Гоооол! Сходу во 2-ом периоде забивают канадцы: 2-0.

Коди Ходжсон закрепляет преимущество канадцев.

Гоооооол!! 3-0 делает счёт Канада.

Джейсон Чимера оформил 3-ий гол своей команды в матче против итальянцев.

В большинстве играют итальянцы. Попробуют распечатать ворота соперников.

Гооооол! 4-0 делает Канада!

В меньшинстве играют канадцы, а чуть ранее гол итальянцам забил Туррис.

Гооооол!!! 5-0 в матче Канада - Италия.

Коди Ходжсон делает дубль в этом матче против итальянцев.

Звучит сирена. На перерыв отправляются хоккеисты. Пока тотальное преимущество канадцев на льду.

Стартовал 3-ий период в матче Канада - Италия.

Гооооол! Размочили счёт итальянцы: 1-5 проигрывают они, но ушли от «баранки».

На 42-ой минуте 4-ю шайбу итальянцев на турнире забивает Давид Боррелли.

В большинстве играют канадцы. Забьют ли ещё? Трудно приходится итальянцам.

Не скучно итальянцам на скамейке штрафных: 2 удалённых игрока там. 5 на 3 - такое преимущество канадцев на льду.

Появился шанс у итальянцев забить ещё: в большинстве играют.

Гооооол!! 6-1 в матче Канада - Италия.

Брэйден Шенн забивает 6-ю шайбу канадцев в этом матче. И удаление получает Коберн, в большинстве Италия.

И звучит финальная сирена! 6-1, разгромили канадцы итальянцев сегодня.

34 броска по воротам выполнили канадцы против 22 у итальянцев.

4 минут штрафа насобирали канадцы по ходу матча. 33 минуты (вместе с удалением Рамозера) зафиксировано у Италии.