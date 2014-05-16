Азбука хоккея. Буква «К». Клюшка

Она бесценна для каждого хоккеиста. Но недолго.

За сезон игрок ломает или успевает поменять около 70 клюшек.

Производство клюшек сродни таинству. Вратарскую делают из осины (потому что она легкая) и березы – она очень прочная. Заготовка напоминает слоеный пирог. Вместо крема – специальный клей, состав которого каждый производитель держит в секрете. Ручку соединяют с заготовкой крюка.

Потом клюшка попадает на участок поверхностного упрочнения. На заготовку наносят смолу и несколько слоев стекловолокна. Приклеивают различные материалы - точный химический состав которых держится в тайне - от чертежной кальки до полиэтилена. После пресса клюшку обтачивают на станке и раскрашивают.

Клюшки полевых игроков делают из березы либо из пластика.

Существует множество клюшек, которые отличаются формой крюка. Чем больше угол загиба крюка – тем мощнее кистевой бросок.

На профессиональном уровне клюшка живет неделю, максимум две. И какие бы технологии не применялись, продлить ее жизнь невозможно.

В последнее время стали использовать кевлар – материал, применяемый в бронежилетах. Но клюшки все равно ломаются.

Несколько лет назад самая старая клюшка в мире ушла с молотка за 2 млн 200 тысяч долларов. Она была вырезана вручную из ствола гикори в середине 19 века. И как выяснилось, вполне пригодна для игры и сегодня.

Для мировых звезд таких, как Овечкин, к примеру, изготавливаются специальные клюшки: анатомической формы и идеальной подгонки. Ведь она должна стать продолжением руки. Поэтому топ-хоккеисты играют только своей клюшкой. У каждого на матч в запасе есть по 3-4 штуки. Чужой он может воспользоваться в случае поломки всех своих, но будет себя чувствовать как корова на льду, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.