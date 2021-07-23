«300 тысяч долларов было направлено в 42 спортивных учреждения». Рассказываем о спецпроекте «Олимпийский выбор»

Суть его такова: чемпион или призер главного старта четырехлетия может выбрать спортивное учреждение, которое получит спонсорскую помощь. Конкретная сумма будет зависеть от места на пьедестале, поэтому у спортсменов есть еще одна мотивация для победы. Финансовые средства будут потрачены на улучшение материально-технической базы учебного комплекса.

Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

На пути в большой спорт важна каждая деталь: и желание спортсмена, и упорные тренировки, хороший тренер рядом, инвентарь, экипировка, зал, в котором проходят тренировки, – все имеет значение. И Президентский спортивный клуб на протяжении многих лет ведет работу по всем этим направлениям.

«Олимпийский выбор» – это реальная возможность спортсмену сказать спасибо той школе, которая его вырастила, и помочь подрастающему поколению достичь своих высот. За историю проекта «Олимпийский выбор» порядка 300 тысяч долларов было направлено в 42 спортивных учреждения.

Среди нынешних олимпийцев многие ранее уже делали свой «Олимпийский выбор». Это, к примеру, батутист Владислав Гончаров, метатель молота Иван Тихон, гребчихи Марина Литвинчук и Ольга Худенко и другие.