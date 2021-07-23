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«300 тысяч долларов было направлено в 42 спортивных учреждения». Рассказываем о спецпроекте «Олимпийский выбор»

23 июля 2021 17:33
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Новости Беларуси. С Олимпийскими играми неразрывно связан специальный проект Президентского спортивного клуба «Олимпийский выбор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«300 тысяч долларов было направлено в 42 спортивных учреждения». Рассказываем о спецпроекте «Олимпийский выбор»-1

Суть его такова: чемпион или призер главного старта четырехлетия может выбрать спортивное учреждение, которое получит спонсорскую помощь. Конкретная сумма будет зависеть от места на пьедестале, поэтому у спортсменов есть еще одна мотивация для победы. Финансовые средства будут потрачены на улучшение материально-технической базы учебного комплекса.

«300 тысяч долларов было направлено в 42 спортивных учреждения». Рассказываем о спецпроекте «Олимпийский выбор»-4

Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:
На пути в большой спорт важна каждая деталь: и желание спортсмена, и упорные тренировки, хороший тренер рядом, инвентарь, экипировка, зал, в котором проходят тренировки, – все имеет значение. И Президентский спортивный клуб на протяжении многих лет ведет работу по всем этим направлениям.

«Олимпийский выбор» – это реальная возможность спортсмену сказать спасибо той школе, которая его вырастила, и помочь подрастающему поколению достичь своих высот. За историю проекта «Олимпийский выбор» порядка 300 тысяч долларов было направлено в 42 спортивных учреждения.

Среди нынешних олимпийцев многие ранее уже делали свой «Олимпийский выбор». Это, к примеру, батутист Владислав Гончаров, метатель молота Иван Тихон, гребчихи Марина Литвинчук и Ольга Худенко и другие.

# Олимпиада 2020 # Анастасия Кулик # Иван Тихон # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Владислав Гончаров # Фотофакт

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