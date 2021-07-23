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Удачнее всех выступил БАТЭ. Вот как прошёл второй раунд Лиги конференций

23 июля 2021 15:21
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Новости Беларуси. Сразу четыре белорусских футбольных клуба провели первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Удачнее остальных выступил борисовский БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Удачнее всех выступил БАТЭ. Вот как прошёл второй раунд Лиги конференций-1

Они единственные, кому вечером 22 июля удалось обыграть соперника. Желто-синие встречались с «Динамо-Батуми». Победный гол на 83-й минуте забил капитан команды Павел Нехайчик.

Удачнее всех выступил БАТЭ. Вот как прошёл второй раунд Лиги конференций-4

Жодинское «Торпедо» крупно уступило Копенгагену – 1:4. Единственный гол белазовцев в активе бразильца Фабрисиуса Ойа.

Удачнее всех выступил БАТЭ. Вот как прошёл второй раунд Лиги конференций-7

Брестское «Динамо» не справилось с чешской «Викторией» – 1:2. У белорусов забил Александр Шестюк.

Солигорский «Шахтер» также оказался слабее соперника. «Горняки» уступили клубу «Фола» из Люксембурга – 1:2. За желто-черных забил Игорь Стасевич. Ответные матчи состоятся уже на следующей неделе – 29 июля.

# Футбол # Павел Нехайчик # Александр Шестюк # Фабрисио Ойя # Фотофакт

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