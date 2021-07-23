Удачнее всех выступил БАТЭ. Вот как прошёл второй раунд Лиги конференций

Новости Беларуси. Сразу четыре белорусских футбольных клуба провели первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Удачнее остальных выступил борисовский БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они единственные, кому вечером 22 июля удалось обыграть соперника. Желто-синие встречались с «Динамо-Батуми». Победный гол на 83-й минуте забил капитан команды Павел Нехайчик.

Брестское «Динамо» не справилось с чешской «Викторией» – 1:2. У белорусов забил Александр Шестюк.

Солигорский «Шахтер» также оказался слабее соперника. «Горняки» уступили клубу «Фола» из Люксембурга – 1:2. За желто-черных забил Игорь Стасевич. Ответные матчи состоятся уже на следующей неделе – 29 июля.