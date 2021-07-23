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Олимпиада в Токио. Белоруски прошли квалификацию в стрельбе из лука в индивидуальной программе

23 июля 2021 12:25
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Новости Беларуси. Белорусское представительство на Олимпиаде в Токио было 23 июля в стрельбе из лука. У женщин состоялась квалификация в индивидуальной программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпиада в Токио. Белоруски прошли квалификацию в стрельбе из лука в индивидуальной программе-1

Участие приняли 64 лучницы. Спортсменкам было важно попасть как можно точнее и набрать наибольшую сумму баллов, поскольку это влияет на номер посева и выбор соперниц в плей-офф.

Олимпиада в Токио. Белоруски прошли квалификацию в стрельбе из лука в индивидуальной программе-4

Лучшая из белорусок, Карина Деминская, заняла 29-е место. Наша опытная Анна Марусова разместилась на 39-й строчке. Дебютантка Олимпиады Карина Козловская в квалификации показала 61-й результат.

Олимпиада в Токио. Белоруски прошли квалификацию в стрельбе из лука в индивидуальной программе-7

В этом же виде программы был установлен новый олимпийский рекорд. Представительница Республики Корея Сан Ан выбила 680 очков и побила прежнее достижение Лины Герасименко – 673 балла. Оно держалось с Игр 1996 года в Атланте.

Олимпиада в Токио. Белоруски прошли квалификацию в стрельбе из лука в индивидуальной программе-10

Сейчас спортсменки ожидают жеребьевки. Соревнования по стрельбе из лука у женщин продолжатся 27 июля.

# Олимпиада 2020 # Карина Дёминская # Анна Марусова # Карина Козловская # Сан Ан # Лина Герасименко # Фотофакт

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