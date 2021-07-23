Олимпиада в Токио. Белоруски прошли квалификацию в стрельбе из лука в индивидуальной программе

Новости Беларуси. Белорусское представительство на Олимпиаде в Токио было 23 июля в стрельбе из лука. У женщин состоялась квалификация в индивидуальной программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие приняли 64 лучницы. Спортсменкам было важно попасть как можно точнее и набрать наибольшую сумму баллов, поскольку это влияет на номер посева и выбор соперниц в плей-офф.

Лучшая из белорусок, Карина Деминская, заняла 29-е место. Наша опытная Анна Марусова разместилась на 39-й строчке. Дебютантка Олимпиады Карина Козловская в квалификации показала 61-й результат.

В этом же виде программы был установлен новый олимпийский рекорд. Представительница Республики Корея Сан Ан выбила 680 очков и побила прежнее достижение Лины Герасименко – 673 балла. Оно держалось с Игр 1996 года в Атланте.