«300 талантов для Королевы» – белорусский легкоатлетический проект для воспитания будущих олимпийских чемпионов

Новости Беларуси. Представители нового спортивного поколения Беларуси собрались на неделе в финале детского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы». Через отборочные соревнования прошли более 200 тысяч школьников. Приглядеться к, возможно, будущим чемпионам приехал и легендарный легкоатлет Сергей Бубка.

Олимпийские виды спорта, захватывающая борьба, дух соперничества и сотни юных легкоатлетов со всей Беларуси, которые приехали покорять спортивный Олимп.

Из 210 тысяч участников выбрали 300 лучших. Соревнуются ребята в спринтерском беге, беге на выносливость, метании мяча.

«300 талантов для Королевы». Королевы спорта – легкой атлетики. Именно такое название получил Рождественский легкоатлетический праздник. Его называют и хорошим стартом для будущих спортсменов, и одновременно социальным проектом. Таланты искали по всей Беларуси. И получилось.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

38% ребят, которые попали сюда, на финалы, это ребята из глубинки, сельской местности. Тоже немаловажно достучаться, дойти до каждого уголка нашей страны.

Таланты нужно находить. Таков принцип советской школы. Не раз подчеркнут это и организаторы легкоатлетического проекта. Неудивительно, что около 40% участников – выходцы из регионов.

Отмечает это и Вадим Девятовский – председатель Белоруской федерации легкой атлетики, а в прошлом еще и именитый спортсмен. Кому как не ему знать, как покорить олимпийские вершины.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Я пошел по стопам брата в водные лыжи. Мне один человек, который организовал клуб водных лыж в Новополоцке, посоветовал, чтобы я шел на метание молота. Я пришел в легкую атлетику и с первых дней увлекся ею, 30 лет занимался легкой атлетикой.

Благодаря таким соревнованиям молодых и талантливых заметить могут и профессиональные тренеры, да и олимпийские чемпионы с удовольствием дадут напутствие.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Самое главное – показать и детям, и их родителям, что спорт – это здорово, спорт – это правильно, хорошо, весело. Особенно наша легкая атлетика.

А ведь отбирали на обыкновенных школьных уроках физкультуры. Вот и друзья Витя и Артем признаются: до этих соревнований о спортивном будущем даже не задумывались.

Артем Сайдин, участник проекта «300 талантов для Королевы»:

Попал я сюда из-за хороших результатов в школе по физкультуре.

Виктор Чекатовский, участник проекта «300 талантов для Королевы»:

Команды неслабые, молодцы. Борются за места какие-то, тоже стараются, как и мы.

Конечно, среди школьников есть те, кто спорт своей профессией сделает едва ли, но ребят, для которых старты, на этот раз Олимпийские, не за горами, тоже немало.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень надеемся, что вы станете продолжателями славных традиций своей страны. Но даже если кто-то из вас не пойдет в профессиональный спорт, а будет просто заниматься для себя, то это все равно принесет вам огромную пользу и большую пользу государству. Потому что стране нужны умные, но и крепкие, здоровые люди.

Я очень надеюсь, что это не формальное будет мероприятие. А это мероприятие, которое даст нам возможность выявить эти росточки на первоначальном этапе и довести их до уровня мировых рекордсменов. Мы будем делать для этого все, если вы будете трудолюбивы и будете сами идти к этой цели.

Сегодня 25 тысяч детей занимаются в Беларуси легкой атлетикой, открыто 144 отделения. А вот обучение здесь ведут полторы тысячи тренеров. Как раз-таки от них и зависит результат. Уверен в этом Сергей Бубка – известный советский легкоатлет. Он первый в мире прыгнул выше шести метров. Говорит, в Синеокую приехал специально – посмотреть на уникальный проект.

Сергей Бубка, первый вице-президент Международной ассоциаций легкоатлетических федераций:

В таком возрасте детки открывают для себя мир спорта, мир легкой атлетики. А для того, чтобы вырос здоровый нормальный ребенок, он, однозначно, должен заниматься физической нагрузкой.

2016 год для такого рождественского проекта дебют. Первый этап стартовал в мае, второй проходил уже в сентябре. Отбирали среди учащихся младших классов. Выявляли лучших из лучших в рамках уроков по физической культуре, сегодня – уже республиканский масштаб. А вот боролись участники не только за кубки, но и за личное напутствие главы государства.

А самые активные даже успевали поинтересоваться, какой вид спорта Александр Лукашенко считает любимым.

Александр Лукашенко:

Пока хоккей, лыжи, биатлон.

И эмоции болельщиков, и горящие глаза участников еще раз подтвердят: праздник получился ярким и по-настоящему нужным. Спортивные таланты многих школьников будут развивать. А напоследок президенту – подарок от участников.

Совсем скоро приобщиться к таким соревнованиям должны все Федерации. Ведь это поможет создать настоящую базу юных спортсменов, а в будущем и вовсе приобрести олимпийских чемпионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.