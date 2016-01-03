3 января в Аргентине стартует ралли-рейд «Дакар»: участвуют 3 белорусских экипажа

Новости Беларуси. Белорусская команда в пятый раз принимает участие в ралли-рейде «Дакар». Сегодня, 3 января, стартует первый этап этой масштабной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дороги Аргентины и Боливии выедут 3 белорусских экипажа. Конкуренцию им составят 52 спортивных грузовика.

Гонщикам предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. К испытанию машины готовили особо: доработаны подвеска, топливные баки, рулевое управление.