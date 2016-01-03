Прямой эфир

3 января в Аргентине стартует ралли-рейд «Дакар»: участвуют 3 белорусских экипажа

03 января 2016 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская команда в пятый раз принимает участие  в ралли-рейде «Дакар». Сегодня, 3 января,  стартует первый этап этой масштабной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дороги Аргентины и Боливии выедут 3 белорусских экипажа. Конкуренцию им составят 52 спортивных грузовика.

Гонщикам предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. К испытанию машины готовили особо: доработаны подвеска, топливные баки, рулевое управление.

В прошлом году наша команда вошла в 10 лучших экипажей мира. 

# Государственная политика в области спорта

Другие новости рубрики

Все новости
Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси: в Минск прибыла команда ОАЭ
02 января 2016 16:47

Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси: в Минск прибыла команда ОАЭ

Именитые спортсмены Беларуси поздравили соотечественников с Новым годом
31 декабря 2015 18:22

Именитые спортсмены Беларуси поздравили соотечественников с Новым годом

Максим Рыженков: Мы с хорошим багажом идем в следующий спортивный год
31 декабря 2015 14:21

Максим Рыженков: Мы с хорошим багажом идем в следующий спортивный год