Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси: в Минск прибыла команда ОАЭ

Новости Беларуси. Минск в ожидании Рождественского хоккейного турнира на приз Президента Беларуси. Он стартует 4 января и пройдет в 12 раз. Эти состязания называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд.

2 января в белорусскую столицу прибыли первые участники турнира. Всего на лед «Чижовка-Арены» выйдет 8 дружин. В числе фаворитов традиционно значится хоккейная команда Президента – на ее счету 8 побед.

Ради этих соревнований они преодолели пять тысяч километров. Спортсмены из Объединенных Арабских Эмиратов второй год к ряду принимают участие в рождественском турнире. В минувшем сезоне они достойно смотрелись даже на уровне европейских сборных. И все-таки мастеровитые конкуренты не пустили новичков в финальную часть турнира. На этот раз задача минимум – выйти из подгруппы.

Халед Алкубайси, менеджер национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Рождественский турнир – хорошая школа для наших игроков. Поэтому в этот раз у нас много молодежи, которой будет полезно оказаться на льду с европейскими грандами. У нас много соревнований в ближайшие месяцы, а начинаем мы уже по традиции в Беларуси. Это первое серьезное испытание на старте сезона. Хорошо сыграем здесь – победим всех у себя на родине.

В составе этой команды играют только любители. Среди них, конечно, хватает и настоящих фанатов профессионального хоккея. Так почему бы сей факт не подчеркнуть и символично не прилететь в джерси минского «Динамо»? А если Саид еще и успел разучить пару приемов Джонатана Чичу, то соперникам есть чего опасаться.

Саид Алмуами, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Мы понимаем, что будем играть в хоккей с командами уровнем выше, так что уж точно наберемся опыта. И все-таки я надеюсь, что нам удастся выиграть хотя бы одну игру или две.

Хоккей в Эмиратах – спорт избранных. Во-первых, потому что климат диктует свои условия. Но, как говорится, было бы желание и деньги. Абу-Даби уже прославился на весть мир своим горнолыжным курортом.

Не так давно появилась и первая большая арена для хоккея с шайбой. Причем толчок к развитию этого вида спорта в ОАЭ дали именно белорусы. А, точнее, первый визит нашего президента в эту арабскую страну в 2000 году.

Ибрагим Будебс, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Буквально через год к нам приехал работать белорусский тренер, который до этого достиг хороших результатов с вашими юниорами. Так вот, начал он нас тренировать и уже на следующий год мы выиграли турнир в Малайзии. Все были очень счастливы.

Ибрагим в Минске впервые. Говорит, турнир станет хорошей проверкой для его команды. Но первым настоящим испытанием стала белорусская погода. Команда и прилетела-то на день раньше остальных, чтобы успеть акклиматизироваться. Ведь разница температур в Абу-Даби и Минске – 40 градусов. На словах, вроде, не очень страшно, но на деле – теплые носки не помешают.

Ибрагим Будебс, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

В 2011 году я был в Казахстане. Так там было минус 20. И с тех пор я навсегда запомнил, как важно держать себя в тепле.

Куда более привычные коньки пойдут в ход уже 3 января – на тренировке. А первое спортивное испытание ждет команду Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник – первый поединок со сборной Словакии.

В этот же день белорусы сыграют со швейцарской дружиной. Общее число участников турнира – 8. В квартете «B» на лед выйдут уже знакомые нашим болельщикам хоккеисты из России, Швеции, Финляндии и Германии.

В числе фаворитов традиционно значится хоккейная команда Президента. За 11 лет турнирной истории белорусы восемь раз становились обладателями заветного трофея. Трижды чемпионский кубок выигрывали россияне.

В 2015 году ледовые баталии пройдут сразу на двух площадках «Чижовка-Арены». Победитель турнира определится 7 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.