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Тренировку будущей звезды белорусского тенниса Веры Лапко посетил корреспондент СТВ

28 марта 2015 12:20
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Новости Беларуси. Быть профессиональным спортсменом нелегко. А когда тебе всего лишь 16 лет — это ещё труднее. Тем не менее простого пути к вершинам не существует: приходится смолоду чем-то жертвовать. Такая уж цена у медалей.

Специфика одиночных видов спорта в том, что тренер общается только со своим спортсменом. Поэтому очень важно суметь найти общий язык. Тренер тут и психолог, и друг, и наставник.

Очень часто молодые спортсмены при переходе из юниоров в профессионалы испытывают определенный дискомфорт. Дело тут и в психологии, и в разных физических нагрузках, и в опыте. Да и противостоять бывалым спортсменам для тинейджера порой очень проблематично. И этот переход требует особых усилий.

Вера Лапко, игрок женской сборной Беларуси по теннису:
Юниорский теннис отличается от профессионального в первую очередь психологией, я считаю, потом уже нагрузки идут немного другие.

Помимо всего прочего, молодая теннисистка входит в ряды женской сборной Беларуси по теннису. Возможность тренироваться бок о бок с лучшими из лучших, выступать с ними на различных соревнованиях — отличный опыт для начинающей спортсменки, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ. 

# Теннис # Вера Лапко

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