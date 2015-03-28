Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по муай тай набирает обороты в Минске. На кону не только золотые медали. Лучшие спортсмены получат приглашение в национальную сборную, которой в августе предстоит участие в мировом форуме. За боями вместе с тренерским штабом наблюдала и съемочная группа СТВ.

Этот список есть ни что иное, как расписание второго соревновательного дня чемпионата Беларуси по муай тай. На повестке — более 30 дуэлей. Всего же в турнир заявилось около 300 спортсменов. По традиции, отгулов никому предоставлено не было.

Незыблемое правило — выиграл чемпионат, едешь на мир — все еще в почете и действует. Поэтому даже самые титулованные бойцы обязаны участвовать во внутреннем отборе. Конечно, далеко не все предварительные поединки впечатляют техникой и серьезным накалом. Все-таки уровень участников разнится значительно. Но где, как ни в серьезной конкуренции, обкатывать молодежь и набираться опыта?!

На кону помимо медалей стоят билеты на мировой форум в Таиланд. Поэтому в ринге все работают до последних секунд. Победители станут известны 29 марта. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать — чемпионат страны, безусловно, получился.

И тренерскому штабу при формировании национальной будет из кого выбирать. Начало боев в спорткоплексе по улице Калиновского ежедневно в 10.00, сообщили в программе «СТВ-спорт».