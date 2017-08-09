Лучший второй раз подряд: «Реал-Мадрид» защитил Суперкубок Европы по футболу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Суперкубок УЕФА остается в Мадриде. Испанский «Реал» завоевал этот трофей второй год подряд и четвертый раз в истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперниками королевского клуба в битве за титул были победители Лиги Европы – футболисты «Манчестер Юнайтед». Матч проходил в столице Македонии Скопье на арене «Филипп II».

Подопечные Зинедина Зидана владели очевидным преимуществом и воплотили его в два забитых мяча. На 24-й минуте Каземиро, балансируя на грани офсайда, замкнул изящный навес Карвахаля – 1:0. Вскоре после перерыва перевес мадридцев удвоил Иско. Примечательно, что все это время «Реал» действовал без своего лидера – Криштиану Роналду. Португалец начинал игру на скамейке запасных.

В середине второго тайма игроки «МЮ» вернули в поединок интригу – Кейлор Навас неудачно отразил мяч перед собой и позволил расстрелять ворота Ромелу Лукаку. Но за оставшиеся полчаса английская команда так и не сумела восстановить паритет. 2:1 – Мадрид снова ликует.