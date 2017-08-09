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Лучший второй раз подряд: «Реал-Мадрид» защитил Суперкубок Европы по футболу в матче с «Манчестер Юнайтед»

09 августа 2017 17:41
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Суперкубок УЕФА остается в Мадриде. Испанский «Реал» завоевал этот трофей второй год подряд и четвертый раз в истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперниками королевского клуба в битве за титул были победители Лиги Европы – футболисты «Манчестер Юнайтед». Матч проходил в столице Македонии Скопье на арене «Филипп II».

Подопечные Зинедина Зидана владели очевидным преимуществом и воплотили его в два забитых мяча. На 24-й минуте Каземиро, балансируя на грани офсайда, замкнул изящный навес Карвахаля – 1:0. Вскоре после перерыва перевес мадридцев удвоил Иско. Примечательно, что все это время «Реал» действовал без своего лидера – Криштиану Роналду. Португалец начинал игру на скамейке запасных.

В середине второго тайма игроки «МЮ» вернули в поединок интригу – Кейлор Навас неудачно отразил мяч перед собой и позволил расстрелять ворота Ромелу Лукаку. Но за оставшиеся полчаса английская команда так и не сумела восстановить паритет. 2:1 – Мадрид снова ликует.

Лучший второй раз подряд: «Реал-Мадрид» защитил Суперкубок Европы по футболу в матче с «Манчестер Юнайтед»-1

Зинедин Зидан, главный тренер ФК «Реал» (Мадрид):
Сегодня мои ребята применяли высокий прессинг, не позволяли сопернику играть. Когда мяч был у нас, мы спокойно плели комбинации и в итоге добились того, чего хотели. Мы все время стараемся прибавлять. И по сравнению с последними 3-4 матчами команда сыграла гораздо лучше. Мы не выпадали из игры ни на минуту. Это потрясающе.

Тем временем главный тренер проигравших Жозе Моуринью не стал забирать свою серебряную медаль. Он подарил награду юному поклоннику «Манчестер Юнайтед», который поддерживал своих любимцев на трибунах.

Лучший второй раз подряд: «Реал-Мадрид» защитил Суперкубок Европы по футболу в матче с «Манчестер Юнайтед»-4

Жозе Моуриньо, главный тренер ФК «Манчестер Юнайтед»:
Я бы все равно бросил эту медаль в какой-то дальний угол своего дома. А для ребенка такой сувенир – просто космос. Понятия не имею, откуда он, но он был в футболке «Манчестер Юнайтед». И, я думаю, такой подарок он не забудет никогда.

# Футбол # Зинедин Зидан # Жозе Моуриньо

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