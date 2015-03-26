Беларусь в апреле 2015 года примет чемпионат мира по футзалу

Что такое футзал?

Сергей Сафонов, главный тренер национальной команды, член исполнительного комитета Европейской федерации футзала:

Футбол в залах – это и есть футзал. Football de sulon. Этот термин произошёл в Латинской Америке, когда почти 80 лет назад родился этот вид спорта. Это подобие большого футбола, только, скажем так, в миниатюре. Это командная игра с мячом в спортивном зале по правилам, близким к футболу. Мини-футбол и футзал часто путают, но между ними есть разница. футбол в залах ближе к большому футболу, в нём разрешены подкаты, а мяч из аута вводится руками, в отличие от мини-футбола. Поэтому в мини-футболе игра строится на комбинациях пасов, в то время как футбол в залах — более контактная игра, в которой много борьбы за мяч. У вратаря больше возможностей на площадке. И полный контакт.

Грандиозная новость: Беларусь принимает одиннадцатый по счету Чемпионат мира по футзалу. Насколько это событие было долгожданным и как так произошло, что этот чемпионат будет проходить именно в Беларуси?

Максим Кошкалда, координатор по продвижению Чемпионата мира по футзалу:

Событие не просто долгожданное. По правилам Международной федерации футзала чемпионат мира по футзалу может проводиться не на латиноамериканском континенте только один раз из трех. Поэтому мы принимаем его сейчас, и в следующий раз он пройдет не раньше, чем через 12 лет. Событие действительно долгожданное, особенно для нашей национальной сборной, которая является целевой сборной, неплохо показывающей себя. Мы считаем, что это событие – самое главное в спортивной жизни 2015 года.

В Беларуси много футзалистов?

Сергей Сафонов, главный тренер национальной команды, член исполнительного комитета Европейской федерации футзала:

Да, сейчас много различных команд, и это развитие идет постоянно. Это радует. За последние три-четыре года были созданы городские федерации Барановичей, Бобруйска, Пинска, Бреста… В каждом из этих городов десятки команд, которые занимаются футзалом.