Игры стран БРИКС завершились! Пообщались с белорусами – победителями турнира

В Казани состоялись Спортивные игры стран БРИКС. В воскресенье, 23 июня, участники завершали форум. Белорусы были представлены в 25 видах спорта и смогли привезти на родину россыпь наград – более 200. В легкой атлетике нашу страну представил 81 атлет, а в их медальной копилке собралось 30 трофеев разного достоинства, 9 – чистого золота. Причем на наивысшей ступеньке пьедестала побывали как маститые атлеты, это и Татьяна Холодович, Алена Дубицкая и Эльвира Граборенко, так и те, кто строит планы на следующий олимпийский цикл – и очень амбициозные. В студии программы «Спорттаймер» победители форума – бегуны Дмитрий Савин и Вячеслав Скудный. Юлия Силипицкая, СТВ:

Дим, как ты попал в легкую атлетику?

Дмитрий Савин, победитель Спортивных игр стран БРИКС (легкая атлетика):

Сестра привела. Нина Савина. Она сама давно очень занимается легкой атлетикой. Она и участницей Олимпийских игр была в Токио. Юлия Силипицкая:

То есть ты проникся тем, что сестра была на Олимпийских играх, и решил – я тоже пойду? Дмитрий Савин:

Я вообще занимался биатлоном. Даже, наверное, не биатлоном, а лыжными просто гонками. Юлия Силипицкая:

Ты променял биатлон на легкую атлетику? Дмитрий Савин:

Я занимался не профессионально, я занимался в школе, это просто такой школьный кружок, мне нравилось. Тренер, физрук мой тогда, хотел, чтобы я ушел в училище олимпийского резерва, в биатлон. Но в итоге мне сестра сказала: Дима, есть лагерь в Бобруйске, давай сходим в лагерь по легкой атлетике, попробуем. Сходил.

Юлия Силипицкая:

Что такого есть в легкой атлетике, чего нет в биатлоне? Дмитрий Савин:

Мне и биатлон тоже нравится, я могу лыжи надеть и вспомнить былое. Юлия Силипицкая:

То есть ты еще в перспективе можешь на две Олимпиады, да? Готовиться и на зимнюю, и на летнюю. Дмитрий Савин:

Так я уж говорить не буду, все же что легкая атлетика, что биатлон – это два тяжелых вида спорта... Юлия Силипицкая:

Весь спорт тяжелый. А какую ты себе цель поставил в легкой атлетике? Вот есть у тебя цель? Дмитрий Савин:

Я просто пока наслаждаюсь, занимаюсь, потому что мне это нравится. Юлия Силипицкая:

Хорошо, что насладился – с двумя медальками на БРИКС.

Вячеслав Скудный, победитель Спортивных игр стран БРИКС (легкая атлетика):

У нас был спортивный класс, и мы занимались абсолютно всеми видами спорта. То есть играли в волейбол, играли в футбол. Юлия Силипицкая:

А где такой класс? Вячеслав Скудный:

Могилевская область, Кличевский район, агрогородок Ореховка. Юлия Силипицкая:

Все в Ореховку, там хорошая школа! Вячеслав Скудный:

Кстати, на БРИКС было три человека из Ореховки. Анастасия Дрозд, тоже легкая атлетика. Еще Даша Хейдер, она заняла второе место в тяжелой атлетике. Юлия Силипицкая:

Какие впечатления от Игр БРИКС у вас? Дмитрий Савин:

Приехали на разминочный стадион, я зашел (лично у меня, не знаю, как у других), внутри сразу вспыхнули былые ощущения, когда мы были на международных соревнованиях, на международных стартах. Юлия Силипицкая:

Соскучился? Дмитрий Савин:

Соскучился, да. Юлия Силипицкая:

Славик, а ты? Вячеслав Скудный:

Эмоции были приятные. Мы жили в деревне Универсиады, и вот эта вся атмосфера, когда спортсмены других стран, ты понимаешь, что ты с одними из топовых спортсменов мира находишься. Это такие приятные чувства. И радостные эмоции, что ты можешь посоревноваться со спортсменами такого уровня.

Юлия Силипицкая:

Кстати, говорили, что там сладкого мало давали. Вячеслав Скудный:

В первый день мы, кстати, чак-чак попробовали. Юлия Силипицкая:

А что такое чак-чак? Вячеслав Скудный:

Это татарское национальное блюдо. Ну, это, можно сказать, печенье с медом. Юлия Силипицкая:

Ничего себе! Сколько съел? Вячеслав Скудный:

Одну пачку. Дмитрий Савин:

Чак-чак не попробовал. Не успел. Юлия Силипицкая:

Через год тебе скажут: «Дима, БРИКС!» И у тебя сразу какая ассоциация? Дмитрий Савин:

Медаль. Приятные воспоминания о самом старте. Была одна задача – приехать, показать результат, выступить хорошо, что я и сделал. И моего результата хватило, чтобы я завоевал и золото, и второе место – с Вячеславом Скудным на полторы тысячи метров, он чемпион.