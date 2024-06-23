Игры стран БРИКС завершились! Пообщались с белорусами – победителями турнира
В Казани состоялись Спортивные игры стран БРИКС. В воскресенье, 23 июня, участники завершали форум. Белорусы были представлены в 25 видах спорта и смогли привезти на родину россыпь наград – более 200. В легкой атлетике нашу страну представил 81 атлет, а в их медальной копилке собралось 30 трофеев разного достоинства, 9 – чистого золота. Причем на наивысшей ступеньке пьедестала побывали как маститые атлеты, это и Татьяна Холодович, Алена Дубицкая и Эльвира Граборенко, так и те, кто строит планы на следующий олимпийский цикл – и очень амбициозные.
В студии программы «Спорттаймер» победители форума – бегуны Дмитрий Савин и Вячеслав Скудный.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Дим, как ты попал в легкую атлетику?
Дмитрий Савин, победитель Спортивных игр стран БРИКС (легкая атлетика):
Сестра привела. Нина Савина. Она сама давно очень занимается легкой атлетикой. Она и участницей Олимпийских игр была в Токио.
Юлия Силипицкая:
То есть ты проникся тем, что сестра была на Олимпийских играх, и решил – я тоже пойду?
Дмитрий Савин:
Я вообще занимался биатлоном. Даже, наверное, не биатлоном, а лыжными просто гонками.
Юлия Силипицкая:
Ты променял биатлон на легкую атлетику?
Дмитрий Савин:
Я занимался не профессионально, я занимался в школе, это просто такой школьный кружок, мне нравилось. Тренер, физрук мой тогда, хотел, чтобы я ушел в училище олимпийского резерва, в биатлон. Но в итоге мне сестра сказала: Дима, есть лагерь в Бобруйске, давай сходим в лагерь по легкой атлетике, попробуем. Сходил.
Юлия Силипицкая:
Что такого есть в легкой атлетике, чего нет в биатлоне?
Дмитрий Савин:
Мне и биатлон тоже нравится, я могу лыжи надеть и вспомнить былое.
Юлия Силипицкая:
То есть ты еще в перспективе можешь на две Олимпиады, да? Готовиться и на зимнюю, и на летнюю.
Дмитрий Савин:
Так я уж говорить не буду, все же что легкая атлетика, что биатлон – это два тяжелых вида спорта...
Юлия Силипицкая:
Весь спорт тяжелый. А какую ты себе цель поставил в легкой атлетике? Вот есть у тебя цель?
Дмитрий Савин:
Я просто пока наслаждаюсь, занимаюсь, потому что мне это нравится.
Юлия Силипицкая:
Хорошо, что насладился – с двумя медальками на БРИКС.
Вячеслав Скудный, победитель Спортивных игр стран БРИКС (легкая атлетика):
У нас был спортивный класс, и мы занимались абсолютно всеми видами спорта. То есть играли в волейбол, играли в футбол.
Юлия Силипицкая:
А где такой класс?
Вячеслав Скудный:
Могилевская область, Кличевский район, агрогородок Ореховка.
Юлия Силипицкая:
Все в Ореховку, там хорошая школа!
Вячеслав Скудный:
Кстати, на БРИКС было три человека из Ореховки. Анастасия Дрозд, тоже легкая атлетика. Еще Даша Хейдер, она заняла второе место в тяжелой атлетике.
Юлия Силипицкая:
Какие впечатления от Игр БРИКС у вас?
Дмитрий Савин:
Приехали на разминочный стадион, я зашел (лично у меня, не знаю, как у других), внутри сразу вспыхнули былые ощущения, когда мы были на международных соревнованиях, на международных стартах.
Юлия Силипицкая:
Соскучился?
Дмитрий Савин:
Соскучился, да.
Юлия Силипицкая:
Славик, а ты?
Вячеслав Скудный:
Эмоции были приятные. Мы жили в деревне Универсиады, и вот эта вся атмосфера, когда спортсмены других стран, ты понимаешь, что ты с одними из топовых спортсменов мира находишься. Это такие приятные чувства. И радостные эмоции, что ты можешь посоревноваться со спортсменами такого уровня.
Юлия Силипицкая:
Кстати, говорили, что там сладкого мало давали.
Вячеслав Скудный:
В первый день мы, кстати, чак-чак попробовали.
Юлия Силипицкая:
А что такое чак-чак?
Вячеслав Скудный:
Это татарское национальное блюдо. Ну, это, можно сказать, печенье с медом.
Юлия Силипицкая:
Ничего себе! Сколько съел?
Вячеслав Скудный:
Одну пачку.
Дмитрий Савин:
Чак-чак не попробовал. Не успел.
Юлия Силипицкая:
Через год тебе скажут: «Дима, БРИКС!» И у тебя сразу какая ассоциация?
Дмитрий Савин:
Медаль. Приятные воспоминания о самом старте. Была одна задача – приехать, показать результат, выступить хорошо, что я и сделал. И моего результата хватило, чтобы я завоевал и золото, и второе место – с Вячеславом Скудным на полторы тысячи метров, он чемпион.
Вячеслав Скудный:
Я на 800 стал пятым, а полторашку выиграл. Так совпало, что у нас было медленное начало, все разборки начались за 300 метров до финиша. И нам получилось с Димой хорошо финишировать. Я обернулся после финиша. И когда увидел, что Дима стал вторым, у меня такие очень-очень приятные, радостные эмоции. Я честно удивился, когда увидел, что Дима забежал вторым.
Дмитрий Савин:
На самом деле я сам себя тоже удивил.
Юлия Силипицкая:
То есть твоя короночка 800?
Дмитрий Савин:
Ну, можно и так сказать, да, что на данный момент это 800 метров, хотя я бегал и 3 тысячи метров с препятствиями тоже.
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