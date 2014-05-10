1:2. Казахстан-Германия. Игроки сборной Казахстана поделились своими впечатлениями

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею набирает обороты. Внимание миллионов поклонников этого вида спорта приковано к белорусским ледовым аренам. Именно там в эти дни соревнуются национальные команды 16 стран мира. СТВ следит за ходом баталий из нашей Студии-Арены.

Ольга Петрашевская, СТВ:

В «Минск-арене» уже улеглись первые хоккейные страсти на 10 мая. В поединке Казахстан-Германия сильнее оказались игроки, выступающие под черно-красно-желтым флагом. Что ж, букмекеры оказались правы. На победу дружины из Германии ставили примерно в пять раз активнее, чем на триумф казахов. Но, замечу, что ничья на табло держалась довольно долго. Сражение было зрелищным. И поражение-поражением, зато сборная Казахстана на чемпионат мира в Минск приехала в новой форме с измененным дизайном экипировки. И сейчас я предлагаю оценить не только обновленный спортивный гардероб, но и яркие моменты матча Казахстан-Германия.

Сразу после матча своими впечатлениями поделились игроки сборной Казахстана.

Талгат Жайлауов, игрок сборной команды Казахстана по хоккею:

Народ наш приехал, здорово, что они нам поддерживают. Очень много наших болельщиков с Казахстана.

Алексей Литвиненко, игрок сборной команды Казахстана по хоккею:

Арена знакомая. Первая игра. Начало, конечно, было волнительное, потом втянулись в игру. Все отлично, все на высшем уровне.