Около полутысячи журналистов будут освещать чемпионат мира по хоккею в Минске. Как встретит Беларусь представителей иностранных СМИ?

Новости Беларуси. Около полутысячи журналистов будут освещать предстоящий чемпионат мира по хоккею в Минске. Сейчас организаторы масштабного форума делают всё, чтобы сделать работу представителей СМИ максимально комфортной. В частности, для зарубежных журналистов предусмотрен упрощенный въезд в страну: им не потребуется аккредитация МИД Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства.

В спортивной журналистике Борис Герстен – один из главных игроков. Пишет и снимает о спорте с 82-го. За плечами работа на 3 олимпиадах и 5 паралимпийских играх.

Борис Герстен, спортивный журналист:

То, что Беларусь пошла вот на такой шаг, – это, конечно же, очень позитивное такое явление. Ведь журналисты, работая на аренах спортивных, выносят впечатления не только о том, где они работают, об этом месте, но и вообще о стране, государстве.

Это мировая практика подобного рода хоккейных первенств. И вопрос важный, в первую очередь, для имиджа страны, которая чемпионат принимает.

Указ Президента четко разграничивает цели приезда. Стандартную процедуру через МИД нужно будет проходить только тем журналистам, которые едут работать не на чемпионат мира. Для остальных, что называется, вход свободный.

Пётр Рябухин, менеджер дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею–2014:

Те журналисты, которые будут работать на чемпионате мира по хоккею, они аккредитовываются с 18 ноября по 1 февраля на сайте Международной федерации хоккея, заполняют специальную, так сказать, анкету, и они будут, так сказать, снабжены специальным бейджем, который у них будет здесь, они получат его в аккредитационном центре. Эти журналисты будут работать на чемпионате мира, и у них безвизовый въезд, и им не нужно аккредитовываться через МИД.

Квота для белорусских журналистов на чемпионат – 70 человек. Наших СМИ на хоккейном мундиале будет больше остальных. Соответственно, и мест тоже. Хотя, все они на основных ледовых аренах как для своих. Расположение выбрано таким образом, чтобы обзор игровой площадки был идеальным.

Регламент чемпионата мира предусматривает участие на нём около 300 пишущих журналистов из разных стран, 100 фотокорреспондентов и 50 комментаторов. В том числе и из нашей страны. И это не считая технического персонала. Поэтому рассказать будет кому. Но главное – и здесь всё зависит от игры нашей белорусской хоккейной сборной – чтобы было о чём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.