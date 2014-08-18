Квалификация к ЧЕ-2015 по баскетболу. Белорусы проиграли македонцам - 70:81

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в квалификационном раунде отборочного турнира к чемпионату Европы-2015.

Очередными соперниками сербского специалиста Душана Гвоздича стали македонцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Лютыч, игрок национально сборной Беларуси по баскетболу:

Тактику тренер пропагандирует - играть кучнее в зоне, так как у нас проблема с большими. Стараться играть кучнее, чтобы на подборе было какое-то преимущество, и чтобы нам не забивали легких очков с проходов. Концентрируемся все в зоне, в итоге - раскидка, и 3-очковые пропускаем.

Белорусская сборная проиграла - 70:81. При этом почти 2/3 своих очков соперник набрал при бросках из-за дуги.

К следующей встрече с балканской дружиной тренерскому штабу следует сделать выводы, а пока белорусская сборная будет готовиться к гостевому поединку с аутсайдером квартета - датчанами. Встреча на выезде состоится 20 августа.