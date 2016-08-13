Папа Дарьи Наумовой: «Я не ждал награды, я ждал, чтобы она здоровенькая вернулась»

Новости Беларуси. Счастливое имя Дарья для белорусского спорта, или тяжелая работа над собой для достижения результата?

Эту награду Беларусь ждала семь дней. Целая неделя Олимпиады в Рио для сборной страны выдалась «сухой». С таким раскладом, как и четыре года назад в Лондоне, не согласилась дама-тяжелоатлет. Тогда Мария, в этот раз – Дарья. Последний подход – на 142 килограмма – она завершила слезами… счастья.

В тот вечер за Дарью было всё: армада белорусских болельщиков у голубых экранов, осечки конкурентов и даже спортивные блины, окрашенные в белорусские цвета. По сумме двоеборья Даша Наумова набрала 258 килограммов – второй результат мира, а значит, первая в ее карьере и первая в копилке сборной медаль есть – и она с серебряным отливом.

Дарья Наумова, серебряный призёр на ХХХІ Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро:

Просто обычные соревнования, на которых я должна показать свой результат. Я наработала годами тренировок. Просто нужно выступить и всё.

Примечательно, что в тяжелой атлетике спортсменка всего лишь пять лет – и это четверть ее жизни.

Рожденная в 1995 году, она до десятого класса занималась легкой атлетикой: толканием ядра и метанием диска. И только потом поняла, что главный спортинвентарь в ее жизни – штанга. И благодаря первым спортивным успехам Дарья Наумова стала стипендиаткой Президентского спортивного клуба в 2015 году.

Михаил Захаренко, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по тяжелой атлетике:

Пять лет Даша тренируется. Целенаправленно шла к серебряной медали на Олимпийских играх. Самый волнительный это был первый подход. Но когда Даша его взяла, все было ясно, что сегодня у нас что-то будет.

Как всё великое начинается с малого, так и путь к спортивному олимпу у Дарьи Наумовой начинался с небольшой деревушки Потока в Могилевской области.

Здесь и по сей день живут самые преданные болельщики спортсменки – семья. Вместе со всей страной, но особенно трепетно они переживали за «свою Дашеньку».

Сергей Наумов, отец:

Я не ждал награды, я ждал, чтобы она здоровенькая вернулась. Главное, здоровье, доча, а остальное всё у нас будет.

Старшая сестра Полина внешне очень похожа на Дарью и бережно хранит все медали, кубки и грамоты. Уже готово место и для олимпийской награды. Но как зеницу ока сестра спортсменки бережет, по просьбе Даши, кое-что другое.

Полина Наумова, сестра:

Это питомец Дарьин, зовут Никсоном. Вырастила она его с маленького бельчонка, выкормила его молоком. Дорос до такого размера. Симпатизировала что сильно активный.

А пока страна ликует, поздравляя Дарью Наумову с медалью, ее семья за праздничным чаепитием снова и снова пересматривает трогательные кадры, и вместе с Дашей гордится серебром.

Да, стартовала Беларусь неудачно, но, кто знает, может быть, именно эта медаль станет поворотным моментом Олимпиады в Рио для белорусских спортсменов. К тому же дисциплин, в которых синеокая традиционно на гребне волны еще достаточно. Ну, а у страны, помимо королевы биатлона, появилась еще одна «наша Даша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.