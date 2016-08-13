Дарья Наумова материально поддержит Бобруйское училище олимпийского резерва, в котором занимается сама

Новости Беларуси. Первая олимпийская медаль в Рио-де-Жанейро появилась в копилке белорусской сборной. На пьедестал поднялась тяжелоатлетка Дарья Наумова, завоевавшая серебро.
С завоеванием серебряной медали Дарью Наумову поздравил Президент Беларуси. Эта награда особенно дорога, подчеркнул Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Ты с честью выдержала самый ответственный спортивный экзамен, проявила высочайшее мастерство, силу духа и целеустремленность. Вся страна гордится твоим спортивным достижением. Верю, что мы ещё много раз вместе порадуемся твоим успехам. Желаю тебе и всем коллегам по команде, тренерскому штабу здоровья, счастья, спортивной удачи и новых побед!
Второе место в весовой категории до 75 килограммов.
Наша Дарья Наумова уступила лишь спортсменке из КНДР. Для неё это действительно долгожданный медальный успех. В прошлом году она была шестой на чемпионате мира и четвёртой – на чемпионате Европы.
На играх в Рио все шесть попыток белоруски стали удачными. Суммарный результат тяжелоатлетки – 258 килограммов. К слову, авторитетное американское агентство «Associated Press» прогнозировало Дарье медаль ещё до начала олимпийских стартов. Правда, прочили спортсменке золото.
Безусловная фаворитка игр, за неё переживали и болельщики, и весь тренерский штаб. С одним из наставников Наумовой удалось пообщаться съёмочной группе СТВ.
Михаил Захаренко, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по тяжёлой атлетике:
Очень приятно, что всё-таки тяжелоатлетика стала первооткрывателем по медалям на Олимпийских играх, не нарушая традиции прошлых игр. Я сидел, болел, в штабе Министерства спорта и туризма. Переживали, было очень волнительно. После предыдущего выступления Анастасии Михаленки самым волнительным был первый подход. Но когда Даша его взяла, всё было ясно: сегодня у нас что-то будет. И оно так и случилось. Поэтому поздравляем всех с этим успехом.
Дарья Наумова уже сделала свой олимпийский выбор. Спортсменка поддержит Бобруйское государственное училище олимпийского резерва, в котором она сама и обучается.
Президентский спортивный клуб перечислит учреждению безвозмездную спонсорскую помощь в размере 10 тысяч рублей.
Средства направят на укрепление материально-технической базы и проведение соревнований, а также участие воспитанников в различных турнирах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.