18 сильнейших шахматистов до 20 лет борются за награды Первенства Беларуси

Новости Беларуси. 18 сильнейших спортсменов до 20 лет борются за награды Первенства Беларуси по шахматам. Первый игровой день турнира прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старт вышли интеллектуалы, получившие персональное право участия, а также победители первенств младших возрастов. На соревнованиях ожидается серьезная борьба, не уступающая по уровню отечественному чемпионату. Среди девушек – члены национальной команды и ближайший резерв, юношам будет чуть легче. В этом году в первенстве не принимают участие наши лидеры Денис Лазавик и Максим Царук.

Игорь Стрелец, главный судья турнира:

У мальчиков основной фаворит Артем Стрибук, который выделяется по рейтингу среди остальных игроков. А у девушек всегда турниры непредсказуемые. Здесь можно назвать и Варвару Полякову, и Ксению Норман, чемпионка Беларуси, и Александру Тарасенко, и Ксению Зеленцову, это члены национальной команды, и Юлию Леонову. Им, кстати, в скором времени, буквально через две недели, придется участвовать в командном чемпионате России в этом составе. Поэтому это хороший этап подготовки к этому важному турниру.