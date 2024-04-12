Прямой эфир

18 сильнейших шахматистов до 20 лет борются за награды Первенства Беларуси

12 апреля 2024 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 сильнейших спортсменов до 20 лет борются за награды Первенства Беларуси по шахматам. Первый игровой день турнира прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18 сильнейших шахматистов до 20 лет борются за награды Первенства Беларуси-1

На старт вышли интеллектуалы, получившие персональное право участия, а также победители первенств младших возрастов. На соревнованиях ожидается серьезная борьба, не уступающая по уровню отечественному чемпионату. Среди девушек – члены национальной команды и ближайший резерв, юношам будет чуть легче. В этом году в первенстве не принимают участие наши лидеры Денис Лазавик и Максим Царук.

18 сильнейших шахматистов до 20 лет борются за награды Первенства Беларуси-4

Игорь Стрелец, главный судья турнира:
У мальчиков основной фаворит Артем Стрибук, который выделяется по рейтингу среди остальных игроков. А у девушек всегда турниры непредсказуемые. Здесь можно назвать и Варвару Полякову, и Ксению Норман, чемпионка Беларуси, и Александру Тарасенко, и Ксению Зеленцову, это члены национальной команды, и Юлию Леонову. Им, кстати, в скором времени, буквально через две недели, придется участвовать в командном чемпионате России в этом составе. Поэтому это хороший этап подготовки к этому важному турниру.

18 сильнейших шахматистов до 20 лет борются за награды Первенства Беларуси-7

Заключительный тур у юношей пройдет 18 апреля, у девушек – 20-го. Победители получат возможность заявиться на чемпионат мира по шахматам в Индии. Денис Лазавик и Максим Царук на международный старт были отобраны досрочно.

# Шахматы # Игорь Стрелец

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире в Сарагосе
12 апреля 2024 19:41

Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире в Сарагосе

«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу
12 апреля 2024 19:22

«Витебск» обыграл «Слуцк» в первом матче 4-го тура ЧБ по футболу

Волейболисты «Шахтёра» победили в первом поединке за 9-12 места российской Суперлиги
12 апреля 2024 19:17

Волейболисты «Шахтёра» победили в первом поединке за 9-12 места российской Суперлиги

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям
12 апреля 2024 17:35

Участники семинара «Плавание для всех» в БГУФК перешли к практическим занятиям

«Атланта» чудовищно разгромила «Ливерпуль» в матче Лиги Европы
12 апреля 2024 11:31

«Атланта» чудовищно разгромила «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

Овечкин не спас. «Вашингтон» потерпел поражение от «Баффало» в матче НХЛ
12 апреля 2024 10:57

Овечкин не спас. «Вашингтон» потерпел поражение от «Баффало» в матче НХЛ

Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе
12 апреля 2024 10:42

Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе

Анна Сола выиграла спринт Кубка Содружества
12 апреля 2024 10:40

Анна Сола выиграла спринт Кубка Содружества

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»
11 апреля 2024 20:55

Около 400 слушателей собрал семинар для тренеров «Плавание для всех: как полюбить воду»

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в испанской Сарагосе
11 апреля 2024 20:14

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в испанской Сарагосе

«Минчанка» обыграла «Коммунальник» во втором полуфинальном матче ЧБ по волейболу
11 апреля 2024 18:55

«Минчанка» обыграла «Коммунальник» во втором полуфинальном матче ЧБ по волейболу

Эдуард Зезюлин принёс сборной Беларуси олимпийскую лицензию в тяжёлой атлетике
11 апреля 2024 13:43

Эдуард Зезюлин принёс сборной Беларуси олимпийскую лицензию в тяжёлой атлетике