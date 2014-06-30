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1/8 финала ЧМ-2014 по футболу. Сборная Нигерии забыла прийти на тренировку

30 июня 2014 10:44
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Новости Бразилии. Чемпионат мира по футболу в Бразилии не перестает удивлять. На этот раз отличились спортсмены сборной Нигерии.

Нигерийские игроки на тренировку в ночь на пятницу не явились. Как выяснилось, они забыли про нее из-за переговоров с Федерацией страны по поводу премиальных.

Стивен Кеши, тренер сборной Нигерии:
Не то чтобы мы отказались от тренировки, мы просто ждали решения. Мы вели переговоры с федерацией, время шло, и мы просто забыли выйти на тренировку. Мы просто хотели прояснить для себя ситуацию. Переговоры касались исключительно премиальных. Теперь все уладилось.

Отметим, африканские команды не в первый раз на этом чемпионате отказываются играть по финансовым причинам.

Сборная Франции сыграет со сборной Нигерии в понедельник вечером, 30 июня.

Ранее сборная Ганы отказалась лететь из Масейо в Бразилию на заключительный матч группового этапа чемпионата мира в квартете «G» против команды Португалии. Футболисты решили бойкотировать вылет из-за проблем с премиальными. Федерация футбола Ганы должна была заплатить спортсменам по 100 тысяч фунтов электронным переводом, но игрокам нужна была сумма наличными. Продолжение этой истории читайте здесь!

А задолго до мундиаля футболисты сборной Камеруна отказывались лететь в Бразилию до тех пор, пока им не выплатят все бонусы.

# Чемпионат мира по футболу # Стивен Кеши

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