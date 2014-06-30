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Болельщик откусил ухо англичанину на матче ЧМ по футболу

30 июня 2014 09:23
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Новости Великобритании. Бразильская полиция расследует инцидент, произошедший на стадионе в Сан-Паулу, в ходе которого английский болельщик откусил мочку уха своему соотечественнику.

Конфликт произошел еще 19 июня после окончания матча Англия – Уругвай, но достоянием общественности стал только сейчас.

Мужчина рассказал, что после поражения английской сборной англичанин буквально набросился на него и в порыве гнева откусил ему часть уха.

2:1. Уругвай обыграл Англию в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Как это было? Читайте здесь!

Напомним, несколько дней назад во время матча с Италией уругвайский футболист Луис Суарес укусил за плечо защитника Джорджо Кьеллини. Укусил и получил дисквалификацию на 9 матчей. Также, игроку придется выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков ($111 тысяч).

Зачем кусается Суарес? Все подробности здесь!

# Чемпионат мира по футболу

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