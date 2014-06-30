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Принц Гарри, внук королевы Великобритании, починил телевизор чилийским болельщикам

30 июня 2014 08:20
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Новости Великобритании. Внук королевы Великобритании после поездки в Бразилию посетил чилийский город Вальпараисо, который пострадал от лесных пожаров.

Принц Гарри совершил визит на пожарную станцию города Вальпараисо и мероприятие, организованное британским послом в Чили.

Проходя мимо дома, принадлежащего 50-летней Коке Перез, принц увидел, что телевизор работает с помехами.

Кока Перез, хозяйка дома (в интервью The Daily Mail):
Он посмотрел на телевизор и начал возиться с кабелем. Ему удалось его настроить, так чтобы мы смогли посмотреть матч Чили-Бразилия вместе. Теперь я могу всем говорить, что принц Гарри мой мастер по ремонту телевизоров!

Напомним, Бразилия обыграла Чили и вышла в 1/4. Как это было? Смотрите здесь!

Королевский тур британского принца Гарри по странам Южной Америки длился ровно неделю. За это время монарх посетил хосписы и детские сады, поучаствовал в сплаве на каноэ и посмотрел несколько футбольных матчей.

# Фотофакт # Принц Гарри # Чемпионат мира по футболу

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