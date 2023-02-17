168 сильнейших юниоров Беларуси. Стартовал финальный этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. Лучшие юные стреляющие лыжники со всей Беларуси собрались в Раубичах, чтобы определить сильнейших. Стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего за награды турнира борются 168 спортсменов. Все они уже прошли школьные, районные и областные этапы, а самые быстрые и меткие оказались в финале. Все эти ребята занимаются на любительском уровне, но это не мешает им показывать красивую борьбу, яркие гонки и уверенные результаты. Данные состязания проводятся с 2007 года и дарят не только настоящий праздник биатлона каждому атлету, но и возможность воплотить в жизнь мечту – заниматься любимым спортом.

Дмитрий Лукашенко: «Снежный снайпер» – это площадка, чтобы воплотить мечты детей в реальность.

В первый день состоялось шесть спринтерских гонок: по одной среди мальчиков и девочек в каждой из возрастных групп. Кроме ценных подарков и наград, все те, кто показал наиболее высокие результаты, получили возможность продолжить обучение в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

Виктория Вайтюк, победительница турнира:

Я очень-очень рада. Когда я ехала финиш, мне сказали, что я иду первая, у меня прямо силы прибавились, и я поехала изо всех сил. Обстановка отличная, в этом году много болельщиков. Очень приятно, что есть те, кто могут за тебя поболеть.

Кира Пожарицкая, серебряный призер турнира:

Мне нравится соревноваться именно с сильными ребятами, потому что хоть какое-то соперничество. На республиканский этап я добралась в первый раз, но на дистанции я чувствовала себя достаточно уверенно.