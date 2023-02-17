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Егор Шарангович набрал первые 100 бомбардирских очков в НХЛ

17 февраля 2023 11:20
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Егор Шарангович набрал первые 100 бомбардирских очков в карьере в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для этого ему понадобилось 2 года и почти 190 матчей. Таким образом, он стал 6-м белорусом в истории, кто достиг данной отметки. Ранее такое удавалось сделать Михаилу Грабовскому, Андрею и Сергею Костицынам, Руслану Салею и Владимиру Цыплакову.

Егор Шарангович набрал первые 100 бомбардирских очков в НХЛ-1

Случилось это ночью 17 февраля. В проигранном поединке «Нью-Джерси». Сильнее «дэвилс» был «Сент-Луис». Наш форвард оказался причастен ко второму взятию ворот. На счету исполнителя голевая передача. Всего он провел на площадке почти 18 минут, нанес один бросок и заблокировал один выстрел. В текущем сезоне в послужном списке Шаранговича 12+12 в 54-х матчах.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Михаил Грабовский # Андрей Костицын # Сергей Костицын # Руслан Салей # Владимир Цыплаков # Фотофакт

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