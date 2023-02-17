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ЧБ по хоккею. «Металлург» обыграл «Витебск» со счётом 5:2

17 февраля 2023 11:20
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В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи. Проигрышную серию прервал действующий чемпион. «Металлург» по-хозяйски погостил у «Витебска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по хоккею. «Металлург» обыграл «Витебск» со счётом 5:2-1

«Северяне» большую часть времени проводили в обороне, редко угрожая воротам оппонента. А вот «сталевары» действовали с позиции силы. Ко второму перерыву они вели – 4:0. И только в последнем отрезке «Витебск» мало в чем уступал сопернику. Финальный счет – 5:2 в пользу «Металлурга». В двух других противостояниях сильнее были «Гомель» и «Локомотив».

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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