Белорус Дмитрий Кузьмин стал первой звёздой матча в хоккейной лиге Онтарио

В юниорский лиге Онтарио продолжает удивлять своей статистикой Дмитрий Кузьмин. Ночью 17 февраля он набрал «+3», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Один раз забросил сам и дважды ассистировал партнерам. Как итог, титул первой звезды матча. Теперь у него в сезоне 31 очко в 34-х дуэлях. При этом белорус – защитник. И далеко не каждый нападающий может похвастать такими показателями.