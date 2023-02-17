Прямой эфир

Белорус Дмитрий Кузьмин стал первой звёздой матча в хоккейной лиге Онтарио

17 февраля 2023 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В юниорский лиге Онтарио продолжает удивлять своей статистикой Дмитрий Кузьмин. Ночью 17 февраля он набрал «+3», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Дмитрий Кузьмин стал первой звёздой матча в хоккейной лиге Онтарио-1

Один раз забросил сам и дважды ассистировал партнерам. Как итог, титул первой звезды матча. Теперь у него в сезоне 31 очко в 34-х дуэлях. При этом белорус – защитник. И далеко не каждый нападающий может похвастать такими показателями.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Дмитрий Кузьмин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по хоккею. «Металлург» обыграл «Витебск» со счётом 5:2
17 февраля 2023 11:20

ЧБ по хоккею. «Металлург» обыграл «Витебск» со счётом 5:2

Егор Шарангович набрал первые 100 бомбардирских очков в НХЛ
17 февраля 2023 11:20

Егор Шарангович набрал первые 100 бомбардирских очков в НХЛ

В высшей лиге в новом сезоне сыграют 15 клубов. Итоги заседания Исполкома Белорусской федерации футбола
16 февраля 2023 21:19

В высшей лиге в новом сезоне сыграют 15 клубов. Итоги заседания Исполкома Белорусской федерации футбола