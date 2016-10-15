15 октября хоккейные команды «Юность» и «Шахтёр» скрестили клюшки в Солигорске

Новости Беларуси. А внутренний белорусский чемпионат 15 октября подарил любителям хоккея битву лидеров турнирной таблицы.«Юность» и «Шахтёр»

Правда, настоящей борьбы не получилось — подопечные Михаила Захарова взяли верх со счётом 6:1. Эта неудача, с учётом остальных результатов субботы, откинула солигорчан сразу на четвёртую позицию в таблице. В Минске тем временем выясняли отношения середняки турнира — молодёжная сборная и «Динамо-Молодечно».

Встреча этих же конкурентов в четверг завершилась довольно неожиданным успехом молодёжки, так что 15 октября бело-голубые просто обязаны были брать верх и доказывать, что не угодили в крутое пике.

На дебютном отрезке выходило не очень: на каждую заброшенную динамовцами шайбу сборники отвечали своим точным броском. А вот во второй трети команда Дмитрия Кравченко показала характер. В ворота оппонента влетели четыре безответные шайбы.

В заключительной 20-минутке хозяевам льда удалось лишь немного подсластить горькую пилюлю. Как итог — победа «Молодечно» 6:3. Все результаты игрового дня перед вами. «Гомель» взял верх над «Металлургом», а «Неман» разгромил «Лиду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».