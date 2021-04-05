Главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: осталось три категории, будем выжимать, рассчитываем на олимпийские лицензии

Новости Беларуси. Нынешний олимпийский цикл стал для борцов, пожалуй, самым сложным и непредсказуемым. Турниры то намечаются, то отменяются, тем не менее, наши ребята настроены на Токио решительно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, в минувшие годы наши вольники не обзавелись олимпийскими лицензиями, и теперь им приходится напрягаться в 2021-м. Причем на все про все есть только две попытки.

Первая – квалификационный турнир в Будапеште, который завершился для белорусов тремя победами и, как следствие, приобретением трех путевок в Токио. Отличились Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков.

Для остальных возможность пополнить лицензионную копилку остается только в начале мая на мировом отборе, который примет София. А перед этим с 19 по 25 апреля в Варшаве пройдет чемпионат Европы.

Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:

После чемпионата Европы будем вести подготовку ко второму мировому лицензионному турниру. У нас еще осталось три категории, мы будем еще в каждой категории делать максимум, выжимать. Рассчитываем на лицензии.

В греко-римской борьбе пока негусто, на турнире в Венгрии белорусы остались без лицензий. Поэтому тренерский штаб принял решение полностью поменять состав, и в Софию отправятся новые фамилии. Ранее единственный пропуск в Токио завоевал Николай Стадуб.

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Будем готовиться другим составом. Сегодня непосредственно подготовка чемпионата Европы началась. И практически ребята, которые поедут на турнир, у них тоже с сегодняшнего дня идет немножко другая базовая работа. Тоже готовятся уже параллельно на турнир. Состав еще точно мы не определили. Главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: будем готовиться другим составом уже на турниры