БАТЭ сыграет с венгерским клубом «Види» на групповом этапе Лиги Европы

Новости Беларуси. 20 сентября БАТЭ проведет первый матч в Лиге Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом туре группового раунда соперником «желто-синих» будет сильнейший клуб Венгрии минувшего сезона «Види». Игра начнется в 19.55.

Накануне команда опробовала газон. На предматчевой конференции Алексей Бага отметил, что борисовчане хотят набрать столько очков, сколько позволит им пробиться в нокаут-раунд.

«У нас очень опытная команда, многое повидавшая на своем веку. Выпало начинать в Будапеште, значит, так тому и быть. Это прекрасный город, в котором есть великолепный стадион», – отметил он.