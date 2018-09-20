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БАТЭ сыграет с венгерским клубом «Види» на групповом этапе Лиги Европы

20 сентября 2018 14:04
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Новости Беларуси. 20 сентября БАТЭ проведет первый матч в Лиге Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом туре группового раунда соперником «желто-синих» будет сильнейший клуб Венгрии минувшего сезона «Види». Игра начнется в 19.55.

БАТЭ сыграет с венгерским клубом «Види» на групповом этапе Лиги Европы-1

БАТЭ сыграет с венгерским клубом «Види» на групповом этапе Лиги Европы-3

Накануне команда опробовала газон. На предматчевой конференции Алексей Бага отметил, что борисовчане хотят набрать столько очков, сколько позволит им пробиться в нокаут-раунд.

«У нас очень опытная команда, многое повидавшая на своем веку. Выпало начинать в Будапеште, значит, так тому и быть. Это прекрасный город, в котором есть великолепный стадион», – отметил он.

БАТЭ сыграет с венгерским клубом «Види» на групповом этапе Лиги Европы-6

# Футбол # Фотофакт

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