130 спортсменов из 11 стран! В Бресте стартовали соревнования по плаванию

Новости Беларуси. Особое внимание приковано к Бресту. Здесь стартовали соревнования по плаванию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Областной центр принял свыше 130 спортсменов из 11 государств – это не только страны СНГ, но и Вьетнам, Пакистан. Борьба за медали будет продолжаться здесь на протяжении четырех дней.

Участников Игр принимает один из лучших плавательных комплексов страны – в их распоряжении 50-метровый соревновательный бассейн, а также 25-метровый для тренировок. Трибуны вмещают до тысячи зрителей – в Бресте плавание обещают сделать зрелищным.

За Беларусь! Только за Беларусь! Первые игры в Бресте. Это прекрасно, интересно. Столько людей!

Хан Мухаммед Вахид, официальный представитель сборной Пакистана:

Ваша спортивная инфраструктура на очень хорошем уровне. В распоряжении наших спортсменов все необходимое оборудование, залы и тренажеры. Здесь приятные люди, которые всегда готовы помочь. Спортивные соревнования в других странах, международные, позволяют получать совершенно другой опыт, который мы не можем получить у себя дома.

Пловцы-юниоры уже смогли показать, на что способны на брестской воде. Сегодня, 10 августа, состоялся розыгрыш восьми комплектов наград – шести в индивидуальных видах программы и двух в эстафетах.