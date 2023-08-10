Прямой эфир

Волейбол. Мужская сборная Беларуси обыграла сборную ОАЭ, а девушки – команду Казахстана

10 августа 2023 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжаются юниорские соревнования по волейболу. В четверг, 10 августа, коллективы вновь выявляли сильнейших на групповых этапах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Мужская сборная Беларуси обыграла сборную ОАЭ, а девушки – команду Казахстана-1

Во Дворце спорта белорусская мужская команда обыграла сборную Объединенных Арабских Эмиратов – 25:8, 25:8, 25:14. Накануне парни уже побеждали дружину Армении. 11 августа они сыграют против Узбекистана.

Волейбол. Мужская сборная Беларуси обыграла сборную ОАЭ, а девушки – команду Казахстана-4

На «Чижовка-Арене» наши девушки разгромили сверстниц из Казахстана – 25:15, 25:11, 25:7. Для белорусок это уже вторая виктория. В среду, 9 августа, они были сильнее представительниц Армении. Отметим, в женском турнире принимают участие 5 команд, возраст игроков не превышает 17 лет.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку и вышла 1/8 финала Монреаля
10 августа 2023 18:23

Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку и вышла 1/8 финала Монреаля

Белорусы вышли в финал II Игр стран СНГ по таиландскому боксу
10 августа 2023 18:09

Белорусы вышли в финал II Игр стран СНГ по таиландскому боксу

Чемпионка II Игр стран СНГ: «Когда мы вернёмся на международную арену, наш гимн будет играть и все увидят, кого они теряли»
10 августа 2023 17:31

Чемпионка II Игр стран СНГ: «Когда мы вернёмся на международную арену, наш гимн будет играть и все увидят, кого они теряли»