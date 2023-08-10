Волейбол. Мужская сборная Беларуси обыграла сборную ОАЭ, а девушки – команду Казахстана

Новости Беларуси. В Минске продолжаются юниорские соревнования по волейболу. В четверг, 10 августа, коллективы вновь выявляли сильнейших на групповых этапах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во Дворце спорта белорусская мужская команда обыграла сборную Объединенных Арабских Эмиратов – 25:8, 25:8, 25:14. Накануне парни уже побеждали дружину Армении. 11 августа они сыграют против Узбекистана.

На «Чижовка-Арене» наши девушки разгромили сверстниц из Казахстана – 25:15, 25:11, 25:7. Для белорусок это уже вторая виктория. В среду, 9 августа, они были сильнее представительниц Армении. Отметим, в женском турнире принимают участие 5 команд, возраст игроков не превышает 17 лет.