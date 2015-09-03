Александр Хацкевич перед вылетом на матч с Украиной ответил на вопросы журналистов

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич перед вылетом команды во Львов провел традиционную пресс-конференцию для белорусских журналистов. Представителей СМИ интересовали ответы на различные вопросы: какую тактику выберет наша команда на предстоящий матч, почему тренер не закрыл два вакантных места травмированных Полякова и Политевича.

Отдельно Александр Хацкевич резюмировал выступление наших сборников на старте чемпионата России, а также выделил удачную игру главной ударной силы сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Калачев до сих пор молодец и лидер команды. Корниленко и Драгун? Их мы вообще не хотим сглазить. Серегу Корниленко я вообще сказал, чтобы завернули, и, когда мы уже собрались во Львов, сразу отправили, чтобы не трогать. Потому что они два последних тура достаточно уверенно выглядели, принесли победу своей команде. Так что дай бог, чтобы они также успешно выступили и в субботу.