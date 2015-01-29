12 молодых и перспективных спортсменов-минчан получили именные стипендии от Национального олимпийского комитета

Новости Беларуси. 12 молодых и перспективных спортсменов-минчан, среди которых есть участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, получили именные стипендии от Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены в течение шести месяцев будут получать денежные средства на свои банковские карточки. Финансы рассчитаны в основном на подготовку атлетов к международным стартам, однако каждый стипендиат может потратить эти сбережения и на собственные нужды.

Генеральный секретарь НОК Анатолий Котов считает, что финансовая подержка юных дарований – это, в первую очередь, вклад функционеров в будущие победы белорусов на международной арене.

Анатолий Котов, генеральный секретарь НОК Беларуси:

Ніхто не спадзяецца, што ўсе 12 будуць алімпійскімі чэмпіёнамі. Але без нашай падтрымкі мы ўпэўнены ў тым, што такіх шансаў у кожнага спартсмена будзе значна менш. Таму мы ўкладваем на перспектыву і спадзяемся добрых вынікаў і добрых рэзультатаў.

Вероника Шуткова, стипендиат НОК:

Кажется, что спортсменам деньги не нужны. Они нам всегда нужны. Прежде всего, на какую-то спортивную фармакологию, на какие-то технические средства, спортивный инвентарь в особенности. Это нам очень надо, без чего мы не можем существовать и тренироваться.

Юрий Шаюнов, стипендиат НОК:

Я десятую часть буду тратить на благотворительность, потому что детям надо помогать, есть инвалиды, которые не могут в виду своих физических возможностей полноценно работать, зарабатывать. Поэтому поддерживать таких людей надо.