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В чемпионате КХЛ 28 января минское «Динамо» проиграло в Магнитогорске «Металлургу» – 3:2

29 января 2015 07:29
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Новости России. Магнитогорский лед не стал счастливым для хоккеистов минского «Динамо». В поединке с местным «Металлургом» зубры открыли счет уже на четвертой минуте дебютного периода – отличился Пол Щехура. Его ассистентом стал восстановившийся после повреждения Джонатан Чичу.

Но уже до первого перерыва хозяева восстановили статус-кво усилиями Антипина. На экваторе поединка фол Ника Бэйлена на Осале привел к буллиту, который реализовал сам пострадавший.

В заключительной трети своих бывших одноклубников огорчил игрок «магнитки» Тим Стэплтон. Одну шайбу до конца матча динамовцы отыграли – это сделал Мэтт Эллисон. Но для того, чтобы перевести встречу в овертайм, гостям банально не хватило времени – 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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