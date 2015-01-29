В чемпионате КХЛ 28 января минское «Динамо» проиграло в Магнитогорске «Металлургу» – 3:2

Новости России. Магнитогорский лед не стал счастливым для хоккеистов минского «Динамо». В поединке с местным «Металлургом» зубры открыли счет уже на четвертой минуте дебютного периода – отличился Пол Щехура. Его ассистентом стал восстановившийся после повреждения Джонатан Чичу.

Но уже до первого перерыва хозяева восстановили статус-кво усилиями Антипина. На экваторе поединка фол Ника Бэйлена на Осале привел к буллиту, который реализовал сам пострадавший.

В заключительной трети своих бывших одноклубников огорчил игрок «магнитки» Тим Стэплтон. Одну шайбу до конца матча динамовцы отыграли – это сделал Мэтт Эллисон. Но для того, чтобы перевести встречу в овертайм, гостям банально не хватило времени – 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».