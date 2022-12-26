12 коллективов и международные гроссмейстеры. Известны победители Кубка Беларуси по шашкам-64

Мария Чеснокова, игрок команды РЦОП-2 (Минск):

Многие говорят, что перед ними стоит ответственность не только за себя, но и за команду на командных соревнованиях. Но мне эта ответственность, наоборот, помогает показывать хороший результат. Как показывает практика, командные соревнования у меня получаются намного лучше, чем личные. Нашей команде в целом не удалось показать тот результат, на который мы рассчитывали. Но своей игрой я довольна, потому что я показала 100%-ный результат, заняла первое место на своей четвертой доске. И вот этот турнир для меня сложился хорошо, я постаралась, так что я довольна, я рада.