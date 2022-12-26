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12 коллективов и международные гроссмейстеры. Известны победители Кубка Беларуси по шашкам-64

26 декабря 2022 18:13
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Новости Беларуси. Соревновательный год для шашистов продолжается. На этот раз они определяют сильнейших в Кубке Беларуси. Накануне стали известны обладатели трофея в шашках-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 коллективов и международные гроссмейстеры. Известны победители Кубка Беларуси по шашкам-64-1

Данный турнир командный. А всего в розыгрыше Кубка принимало участие 12 коллективов, в составе которых играли и международные гроссмейстеры. В упорной борьбе первое место заняла команда Гродненской области. Серебро завоевала дружина РЦОПа-1, за которую выступала и действующая абсолютная чемпионка мира Виктория Николаева.

12 коллективов и международные гроссмейстеры. Известны победители Кубка Беларуси по шашкам-64-4

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:
Турнир прошел в дружеской обстановке. При этом спортсмены хотели, конечно, друг друга обыграть. Как говорится, победил сильнейший. Сегодня оказалась сильнейшей сборная команда Гродненской области.

12 коллективов и международные гроссмейстеры. Известны победители Кубка Беларуси по шашкам-64-7

Мария Чеснокова, игрок команды РЦОП-2 (Минск):
Многие говорят, что  перед ними стоит ответственность не только за себя, но и за команду на командных соревнованиях. Но мне эта ответственность, наоборот, помогает показывать хороший результат. Как показывает практика, командные соревнования у меня получаются намного лучше, чем личные. Нашей команде в целом не удалось показать тот результат, на который мы рассчитывали. Но своей игрой я довольна, потому что я показала 100%-ный результат, заняла первое место на своей четвертой доске. И вот этот турнир для меня сложился хорошо, я постаралась, так что я довольна, я рада.

12 коллективов и международные гроссмейстеры. Известны победители Кубка Беларуси по шашкам-64-10

Теперь шашисты определяют сильнейших в рамках Кубка страны по стоклеточным шашкам. Победители и призеры в рамках этого турнира станут известны во вторник, 27 декабря.

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# Спортивные соревнования # Виталий Ворушило # Мария Чеснокова # Виктория Николаева # Фотофакт

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